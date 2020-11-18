Топ-5 самых больших и самых маленьких деревень Слуцкого района

В Слуцком районе собираются изменить границы деревень и агрогородков, а жители могут высказать своё мнение по этому поводу. «Кур'ер» выбрал пять самых больших сельских населённых пунктов по площади и пять самых маленьких.

Всего в Слуцком районе 16 агрогородков, 17 посёлков и 174 деревни. Их площадь указана в гектарах. Чтобы было проще представить, сколько это примерно занимает, сравним их с разными частями Слуцка.

Топ-5 самых больших деревень

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1. Агрогородок Греск

Греск занимает 309,2395 га. Столько занимает часть Слуцка, начиная от улицы 14 Партизан и заканчивая 12-м городком, захватывая микрорайон «Чехова».

2. Агрогородок Козловичи

Козловичи занимают 228,2130 га. Чуть меньше Греска.

3. Агрогородок Лучники

Лучники занимают 223,0504 га. Немного меньше Греска.

4. Агрогородок Весея

Весея занимает 209,2690 га. Это примерно два микрорайона «Чехова» (вместе с Ивановского).

5. Деревня Гольчичи

Гольчичи занимают 206,1943 га. Это примерно два микрорайона «Чехова» (вместе с Ивановского).

Топ-5 самых маленьких деревень

Площадь маленьких деревень сравним с центральной площадью Слуцка (перед зданием райисполкома). По карте её площадь составляет примерно 0,6 га.

1. Деревня Подстарево

Подстарево занимает 2,3873 га. Это примерно 4 центральные площади Слуцка.

2. Деревня Ковержицы

Ковержицы занимают 2,762 га. Это примерно 4,5 центральных площадей Слуцка.

3. Посёлок Юлисино

Юлисино занимает 3,1855 га. Это примерно 5,3 центральных площадей Слуцка.

4. Деревня Тарасовка

Тарасовка занимает 3,4562 га. Это примерно 5,8 центральных площадей Слуцка.

5. Посёлок Качалово

Качалово занимает 3,8523 га. Это примерно 6,4 центральных площадей Слуцка.