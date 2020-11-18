Вопрос-ответ. Кто «главнее» на парковке возле универмага в Слуцке: машина или человек

На улице Ленина есть нерегулируемый пешеходный переход, который позволяет пересечь проезжую часть от парка к универмагу «Слуцк». По мнению нашего читателя Александра Шелехова, он ведёт людей в никуда, так как обрывается перед стоянкой, прилегающей к универмагу. Случчанин интересуется, кто должен уступить дорогу: пешеход или автомобиль. На этот вопрос «Кур'еру» ответили в Слуцкой ГАИ.

Что рассказал читатель

«Эта проблема на виду у всех случчан, кто приходит или приезжает в универмаг «Слуцк». Дело в том, что напротив универмага, параллельно улице Ленина, есть проезд, по которому машины заезжают на стоянку возле магазина.

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Люди, которые переходят улицу Ленина по пешеходному переходу в этом месте, после перехода по «зебре» попадают на ещё одну дорогу. Но на ней уже нет разметки.

Этот отрезок проезжей части люди перебегают с опаской, потому что не знают, кто должен кого пропускать? Непонятно, знак перехода относится к этому месту или нет? Пешеходов много и автомобилей тоже.

Мне доводилось видеть человека, который серьёзно пострадал на этом «ничейном переходе», — написал Александр Шелехов.

Что по этому поводу сказали в ГАИ

«Согласно ПДД, на прилегающей территории движение пешеходов разрешается по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны необоснованно препятствовать их движению. То есть, если вы переходите там дорогу, автомобиль вам должен уступить. Но просто стать и стоять, болтать с кем-то — нельзя.

Что касается продления пешеходного перехода с улицы Ленина на эту прилегающую территорию. Это нецелесообразно, так как в обе стороны от «зебры» на расстоянии 15 метров нельзя будет припарковать автомобиль. А это значительно сократит парковочные места", — ответили на вопрос случчанина в ГАИ.