Прокурор обратился к жителям Слуцка: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях привлекут к ответственности

Обращение Василия Жицкого, прокурора Слуцкого района, к случчанам опубликовано на сайте газеты «Слуцкий край». «Кур'ер» приводит его полностью.

«Уважаемые жители города Слуцка и Слуцкого района!

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Продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Поддавшись на них, вы рискуете нарушить действующее законодательство. Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством. Реализация права на мирные собрания предусматривает соблюдение ряда обязанностей.

Следует обратить внимание взрослых на риски, при которых ваши дети могут стать участниками несанкционированных мероприятий. В силу несформированной жизненной позиции дети и молодёжь наиболее уязвимы и могут быть подвержены влиянию со стороны взрослых. Не поленитесь посмотреть, чем живёт ваш ребёнок, в том числе на просторах интернета. Убедите своих детей, близких вам людей не принимать участие в подобных мероприятиях, а также сами не участвуйте в них.

Участие в любых несанкционированных массовых мероприятиях является незаконным и может повлечь административную или уголовную ответственность:

Административная ответственность — по ст. 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Уголовная ответственность: