Новая жизнь непригодным материалам: педагог из Слуцка создаёт произведения искусства из мусора

Елену Вишневскую из Слуцка признали одним из лучших педагогов-экологов страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Вишневская более 20 лет работает в Слуцком эколого-биологическом центре учащихся. Через творчество учит детей бережно относиться к окружающей среде. Учительница даёт новую жизнь непригодному материалу: например, крышкам от пластиковых бутылок, полиэтилену, бумаге, старой одежде. Её работы не раз становились лучшими на областных и республиканских конкурсах. «Творчество идёт со мной по жизни, — признаётся Елена. — Всё делаю собственными руками, естественно, с этими работами я участвую в конкурсах и областного, и республиканского, ну и международного пробую уровня. Здесь собраны работы, которые прошли областной этап и окончательно уже поучаствовали в республиканском. Эти работы имеют какие-то дипломы». Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся: «Мы свою работу строим с детьми в плане научить их любить нашу природу и, конечно, научить делать что-то руками. Поэтому я думаю, что многолетний тот опыт, который мы стараемся передать детям, он явился результатом заслуженным». Кстати, один из последних проектов, который вместе с детьми реализовала педагог, называется «Чудеса из мусорной корзины». Он прошёл в рамках экологической акции по вопросам раздельного сбора мусора. Проект занял второе место в областном конкурсе и вышел в национальный финал.

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Видео: СТВ