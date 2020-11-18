Случчанин спас обледеневшего аиста, который сам к нему пришёл

Во вторник вечером, 17 ноября, в редакцию «Кур'ера» позвонил случчанин Владимир с просьбой о помощи. Он рассказал, что к нему во двор сам зашёл обледеневший аист. У птицы были распахнуты крылья, покрытые ледяной коркой.

Владимир живёт в деревне Маяк. Он приютил птицу и отогрел. Как ухаживать за пернатым гостем, чем кормить, мужчина не знал, поэтому и обратился в «Кур'ер». Гнездо аистов есть около дома случчанина. У Владимира свой трактор. Когда этим летом он пахал на нём, рядом всегда гулял этот молодой аист. Но птица, как любое дикое животное, всегда держалась на удалении от людей. «Кур'ер» связался со специалистами. Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, рассказала, что в первую очередь аиста надо покормить свежемороженой килькой, мойвой, хамсой или отварным яйцом. В перчатках открыть птице клюв и положить маленькую рыбку. Если аист пришёл сам, то, значит, он уже обессилен и проблем с тем, чтобы покормить его, не будет.

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«Последние годы такое бывает редко. Если птица худая, может быть, поняла, что не сможет перенести перелёт, и осталась. Или были какие-то проблемы, возможно, не может летать», — сказала Тамара Коледа.

Мы связали Владимира с другим случчанином, который выхаживает таких аистов. «Кур'ер» следит за ситуацией.