В Солигорске на переходе водитель Renault сбил пенсионерку. Она умерла в больнице

В Солигорске под колёсами машины погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла в среду, 18 ноября, около 7.40 на улице Козлова. Водитель Renault Laguna сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину. С многочисленными травмами пострадавшую доставили в больницу. В итоге она умерла.

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За рулём автомобиля (без техосмотра) был 36-летний житель Солигорска. Он пояснил, что не заметил пешехода.

Отмечается, что мужчина уже более 20 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, чаще всего — за превышение скорости.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.