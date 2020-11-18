В Любани столкнулись легковушка и грузовик. Понадобилась помощь спасателей

«17 ноября в 19.29 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Боровика в Любани. Произошло столкновение двух автомобилей: Volkswagen Passat и ГАЗ», — рассказали в пресс-службе.

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В 19.45 работниками МЧС при помощи специального гидравлического инструмента из Volkswagen Passat спасён водитель. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу. Водитель ГАЗ не пострадал.