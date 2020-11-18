Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 19 ноября. Обзор

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Многоэтажки Слуцка оборудуют системами видеонаблюденияВ редакцию «Кур'ера» поступило несколько сообщений от жителей Слуцка. Они рассказали, что им по телефону предлагают установку на подъезды камер видеослежения. Некоторые из жильцов думают, что это очередной развод, другие — согласны, третьи — считают, что им навязывают услугу, польза от которой для них сомнительна, и что она лишь увеличит коммунальные платежи. Как происходит установка камер, все ли должны за неё платить и кто имеет доступ к просмотру информации, разбирался «Кур‘ер».
Творчасць ратавала ад тугі і нягодНадзея Васільеўна Шкурская жыве ў вёсцы Вынішчы з нараджэння, гэта значыць, ужо 87 гадоў. Тут жа скончыла чатыры класы мясцовай школы, настаўнік якой разгледзеў у ёй талент мастака і раіў яго развіваць.
Случчанка с 95% поражения лёгких победила COVID
Пенсионерку Нину Щербук «скорая» привезла в Слуцкую ЦРБ в тяжёлом состоянии и, как потом выяснилось, с 95% поражения лёгких. Женщина поправилась и позвонила в «Кур'ер», чтобы поблагодарить медиков, которые её спасали и лечили.
«Что стану мамой тройняшек, узнала на первом УЗИ»В центре Слуцка часто можно увидеть родителей, гуляющих с коляской-паровозиком на троих. Это случчане Дарья и Александр Славутичи и их дочери Настя, Вика и Катя. Девочкам сейчас — год и три месяца. «Кур'ер» поговорил с Дарьей о том, как их семье «привалило» такое счастье и как они с ним справляются.
Восемь лет оформлял, 1,5 месяца ремонтировал«Запорожец» и раньше был объектом насмешек, а сейчас, когда все пересели на современные автомобили, казалось, что на «горбатых» уже никто не ездит. Никто, кроме любителей ретротехники, как, например, случчанин Юрий Дикий, который восстановил ЗАЗ 1968 года.
Юные случчане рассказывают Деду Морозу о своих добрых делахНа этой неделе в редакцию «Кур'ера» пришло ещё одно письмо и видео для Деда Мороза. «Кур'ер» продолжает принимать письма для новогодней акции «Письмо Деду Морозу». Ждём ваши послания до 20 декабря включительно. Авторы креативных и интересных историй получат подарки.
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