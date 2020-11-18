Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 19 ноября. Обзор

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СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Многоэтажки Слуцка оборудуют системами видеонаблюдения

Творчасць ратавала ад тугі і нягод

Случчанка с 95% поражения лёгких победила COVID

В редакцию «Кур'ера» поступило несколько сообщений от жителей Слуцка. Они рассказали, что им по телефону предлагают установку на подъезды камер видеослежения. Некоторые из жильцов думают, что это очередной развод, другие — согласны, третьи — считают, что им навязывают услугу, польза от которой для них сомнительна, и что она лишь увеличит коммунальные платежи. Как происходит установка камер, все ли должны за неё платить и кто имеет доступ к просмотру информации, разбирался «Кур‘ер».Надзея Васільеўна Шкурская жыве ў вёсцы Вынішчы з нараджэння, гэта значыць, ужо 87 гадоў. Тут жа скончыла чатыры класы мясцовай школы, настаўнік якой разгледзеў у ёй талент мастака і раіў яго развіваць.

Пенсионерку Нину Щербук «скорая» привезла в Слуцкую ЦРБ в тяжёлом состоянии и, как потом выяснилось, с 95% по­ра­жения лёгких. Женщина поправилась и позвонила в «Кур'ер», чтобы поблагодарить медиков, которые её спасали и лечили.

«Что стану мамой тройняшек, узнала на первом УЗИ»

Восемь лет оформлял, 1,5 месяца ремонтировал

Юные случчане рассказывают Деду Морозу о своих добрых делах

В центре Слуцка часто можно увидеть родителей, гуляющих с коляской-паровозиком на троих. Это случчане Дарья и Александр Славутичи и их дочери Настя, Вика и Катя. Девочкам сейчас — год и три месяца. «Кур'ер» поговорил с Дарьей о том, как их семье «привалило» такое счастье и как они с ним справляются.«Запорожец» и раньше был объектом насмешек, а сейчас, когда все пересели на современные автомобили, казалось, что на «горбатых» уже никто не ездит. Никто, кроме любителей ретротехники, как, например, случчанин Юрий Дикий, который восстановил ЗАЗ 1968 года.На этой неделе в редакцию «Кур'ера» пришло ещё одно письмо и видео для Деда Мороза. «Кур'ер» продолжает принимать письма для новогодней акции «Письмо Деду Морозу». Ждём ваши послания до 20 декабря включительно. Авторы креативных и интересных историй получат подарки.