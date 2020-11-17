Студентов медвузов отправили в поликлиники и больницы для помощи врачам в борьбе с COVID-19

Более 2,5 тысячи студентов старших курсов медицинских университетов Беларуси привлечены к участию в оказании медицинской помощи. Соответствующий приказ № 1174 от 6 ноября подписан в Министерстве здравоохранения.

Такая практика в медицинских университетах традиционна. Осенью или весной с учётом ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки студенты старших курсов, которые получают высшее образование по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-психологическое дело», направляются в организации здравоохранения для участия в оказании медпомощи населению.

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Сроки привлечения студентов будут определены в каждом университете — в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Руководству университетов поручено обеспечить условия для самостоятельного освоения студентами пропущенного содержания образовательных программ. Речь идёт о том, что оставшиеся до сессии темы курсов студенты должны освоить самостоятельно — в свободное от работы время.

Для подготовки студентов к работе с COVID-19 во всех университетах организованы временные симуляционные центры имитации «красной зоны». Эти центры необходимы для отработки студентами навыков оказания помощи пациентам с COVID-19, в том числе для обучения студентов правильному применению средств индивидуальной защиты.

На период участия в оказании медпомощи со всеми студентами, допущенными к данной работе, заключат трудовые договоры. Студентам предоставят право работать на должностях медработников, соответствующих уровню их теоретической подготовки и практических навыков. Оплата должна быть согласно занимаемой должности, включая надбавку за работу в условиях, связанных с COVID-19.

Помощь практическому здравоохранению со стороны студентов будет засчитана как производственная практика, а также учтена при распределении выпускников на рабочие места и студентов 5-х курсов в субординатуру.

Напомним, что весной студентов старших курсов и интернов уже привлекали к борьбе с COVID-19.