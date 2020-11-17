Стояла напротив райисполкома с табличкой «Я выхожу». Жительнице Слуцка дали штраф 540 рублей

Случчанку Анну Гринюк задержали в воскресенье, 15 ноября, примерно в 12.40, когда она стояла возле памятника Ленину напротив центральной площади. У неё в руках была табличка из картона А4 с надписью «Я выхожу».

«Я простояла буквально 7 минут, — рассказала Анна „Кур'еру“. — Пришёл человек в штатском, предложил мне уйти по-хорошему, либо приедет наряд [милиции]. Я сказала, что не уйду, и через минут 10 приехал наряд. Никто не представился, документы никто не показывал. Я просила [показать документы] 2 раза. Протокол составили, но копию мне на руки никто не выдал. Изъяли телефон, копию [протокола] изъятия тоже никто не выдал на руки».

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Разбирательство по делу Анны, по её словам, должно было состояться 16 ноября. Но когда девушка явилась, ей сказали, что суд загружен. Поэтому заседание состоялось 17 ноября в 10.00.

В качестве свидетеля выступил заместитель начальника милиции. Именно он подходил в тот день к Анне в штатской одежде. На суде сотрудник РОВД пояснил, что у него был выходной день. И он не представился, так как был не при исполнении.

Показания свидетеля по существу дела совпали с показаниями самой Анны. Также Анна написала заявление, чтобы ей предоставили копии протокола об административном правонарушении и копию протокола изъятия телефона.

Суд признал случчанку виновной по статье 23.34 КоАП и назначил взыскание в виде штрафа — 20 базовых величин (540 рублей).

Анна находится в отпуске по уходу за ребёнком младше 3-х лет. Принятое решение может быть обжаловано в Минский областной суд в 10-дневный срок с момента оглашения постановления. Также судья разъяснил порядок получения копий протоколов.