Слуцкие вожатые получили международный грант за проект английского школьного лагеря

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В августе этого года слуцкие учителя английского языка со своими коллегами из агрогородка Прилуки, Минска, Гродно, Мозыря и Витебска прошли обучающий курс от «Идеи к проекту», организованный фондом «Новая школа» и компанией EPAMМ. В результате обучения они представили проект английского школьного лагеря и получили грант.

Руководителем команды была Алла Маккой, один из авторов известного учебника по английскому языку «Волшебная шкатулка».

На осенних каникулах ученики слуцкой школы № 6 вместе со своими вожатыми Татьяной Гунько и Аллой Бузун неделю жили по игровому сценарию. Они помогали жителям Австралии, Индии, США, Объединённого Королевства и Южной Африки вернуть английский язык, который похитил злой Мистер Бэдмэн. Ребята путешествовали по англоязычным странам, выполняли задания на английском языке, играли, слушали музыку, рисовали и танцевали. Играя в игры и выполняя различные задания, дети разговаривали на английском языке.

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Международный грант получили слуцкие вожатые за проект «английского школьного лагеря»Международный грант получили слуцкие вожатые за проект «английского школьного лагеря» Международный грант получили слуцкие вожатые за проект «английского школьного лагеря» Международный грант получили слуцкие вожатые за проект «английского школьного лагеря»