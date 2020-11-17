Слуцкие вожатые получили международный грант за проект английского школьного лагеря

В августе этого года слуцкие учителя английского языка со своими коллегами из агрогородка Прилуки, Минска, Гродно, Мозыря и Витебска прошли обучающий курс от «Идеи к проекту», организованный фондом «Новая школа» и компанией EPAMМ. В результате обучения они представили проект английского школьного лагеря и получили грант.

Руководителем команды была Алла Маккой, один из авторов известного учебника по английскому языку «Волшебная шкатулка».

На осенних каникулах ученики слуцкой школы № 6 вместе со своими вожатыми Татьяной Гунько и Аллой Бузун неделю жили по игровому сценарию. Они помогали жителям Австралии, Индии, США, Объединённого Королевства и Южной Африки вернуть английский язык, который похитил злой Мистер Бэдмэн. Ребята путешествовали по англоязычным странам, выполняли задания на английском языке, играли, слушали музыку, рисовали и танцевали. Играя в игры и выполняя различные задания, дети разговаривали на английском языке.