Лукашенко приказал «спросить с деятелей», которые высказались по поводу разрушения мемориала Роману Бондаренко

Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко совместно с генеральным прокурором разобраться с теми, кто критиковал власть за разрушение народного мемориала. Речь об этом зашла на совещании по внешней политике и другим актуальным вопросам. Видео разместил телеграм-канал «Пул Первого».

— А сейчас, Игорь Петрович, самое главное: возьмите с генеральным прокурором (фамилии этих деятелей известны) и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы на кладбище, где они и должны быть, чтобы люди видели, что мы — не варвары. Они ж это наверняка знают, но им не надо то, как диктатор к этому относился и те, кто исполнял — рабы, они их рабами назвали.

Лукашенко заявил, что все было сделано специально, чтобы обвинить власти в варварстве. И наказал правоохранительным органам «дать оценку» этим заявлениям.

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— Хватит терпеть это издевательство. Мы рот никому не закрываем, но говорите правду, сказал неправду — отвечай.

Лукашенко еще раз повторил, что «мемориалов, как будущего гражданской войны» в Минске не будет.

В минувшее воскресенье по поводу действия силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа Бондаренко, высказались представители католической и православной церквей в Беларуси. «Попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть в наших людях» назвал эти действия епископ Юрий Касабуцкий.

Пресс-секретарь белорусской православной церкви Сергей Лепин написал, что «это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, сатанинское попрание лампад и иконок».

КОНТЕКСТ. В ночь на 12 ноября в больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отёком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов.

Как рассказали жители известной минской «Площади перемен», вечером 11 ноября в их двор приехали люди в гражданской форме и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит.



13 ноября ровно в 12.00 в Слуцке возле центральной площади машины остановились и сигналили. Возможно, это было в память о Романе Бондаренко.

14 ноября в Слуцке возле памятников Анастасии Слуцкой и Софии Слуцкой стояли лампадки, лежали цветы, записки и фото. Так случчане снова почтили память Романа Бондаренко.

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