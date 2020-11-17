Жителя Слуцка не могут найти уже 17 лет. Милиция просит помощи

Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести исчезнувшего Николая Григорьевича Прикоты (03.01.1954 года рождения). Житель Слуцка ушёл из дома ещё 3 мая 2003 года. Он собирался ехать на заработки в Россию. После чего до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное бледное, лоб высокий, волосы русые, глаза серые, нос большой, спинка носа искривлена, основание носа горизонтальное, три верхних передних зуба из металла жёлтого цвета.

Слуцкий РОВД просит лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Николая Прикоты, сообщить в органы внутренних дел по любому из номеров телефонов: 6 26 62, 5 25 21, (8033) 604 55 18.

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