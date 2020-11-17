СлуцкФотоистории Обледеневший Слуцк. Фото Алесь Достанко - 17 ноября 2020, 19:48 0 Вечером, 17 ноября, резко похолодало. Ветви деревьев, машины и почти всё-всё-всё покрылось ледяной коркой. Некоторые деревья покрыты коркой полностью. Фото: Алесь Достанко Фонари. верёвки… всё-всё-всё во власти льда. Фото: Алесь Достанко Велосипед сотрудника газеты тоже стал ледышкой. Фото: Алесь Достанко Такое ощущение, что капли застыли мгновенно. Фото: Сергей Биркос Трава под ногами хрустит. Фото: Сергей Биркос Ветви хрусталя. Фото: Ольга Паздерина И только знают толк в тепле и наслаждаются им. Фото: Регина Мартынюк