Вечером, 17 ноября, резко похолодало. Ветви деревьев, машины и почти всё-всё-всё покрылось ледяной коркой.

Обледеневший Слуцк. Фото
Некоторые деревья покрыты коркой полностью. Фото: Алесь Достанко
Обледеневший Слуцк. Фото
Фонари. верёвки… всё-всё-всё во власти льда. Фото: Алесь Достанко
Обледеневший Слуцк. Фото
Велосипед сотрудника газеты тоже стал ледышкой. Фото: Алесь Достанко
Обледеневший Слуцк. Фото
Такое ощущение, что капли застыли мгновенно. Фото: Сергей Биркос
Обледеневший Слуцк. Фото
Трава под ногами хрустит. Фото: Сергей Биркос
Обледеневший Слуцк. Фото
Ветви хрусталя. Фото: Ольга Паздерина
Обледеневший Слуцк. Фото
И только знают толк в тепле и наслаждаются им. Фото: Регина Мартынюк