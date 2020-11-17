Снова рассказываем о масках: носить или не носить. Что ТОЧНО известно учёным ко второй волне коронавируса

С начала пандемии коронавируса публичные и довольно агрессивные споры по поводу масок не прекращались. В некоторых случаях чиновники даже получали угрозы за попытку сделать ношение масок обязательным. И когда заболеваемость снова пошла вверх в разных странах, эти споры стали только активнее. «Медуза» рассказывает, что сейчас известно о том, насколько маски эффективны.

Маски в первую очередь нужны, чтобы не заразить других. Даже если вы не кашляете и не чихаете

Судя по всему, в основном коронавирус передаётся воздушно-капельным путём: капли с коронавирусом из дыхательных путей заражённого человека оказываются в воздухе, а затем на слизистых здорового человека. Для того чтобы капли оказались в воздухе, заражённому человеку не обязательно чихать или кашлять — достаточно просто дышать, говорить или петь. Тяжёлые капли падают быстрее, мелкие могут ещё долго висеть в воздухе. Считается, что новый коронавирус в гораздо большей степени распространяется именно с помощью тяжёлых капель. Поэтому важно держать дистанцию как минимум в метр. Конечно, это примерное значение: капли больного человека могут упасть и ближе к нему, и дальше от него, поэтому лучше, когда расстояние больше. Маски на заражённом человеке (за исключением респираторов с клапаном выдоха) удерживают эти капли — какие-то делают это более эффективно, какие-то менее. Поэтому обычно маски рекомендуют носить, если не удаётся держать положенную дистанцию.

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Маски и до пандемии нужно было носить людям с инфекционными заболеваниями дыхательных путей — так они защищали окружающих. Проблема с некоторыми инфекциями и, как постепенно выяснилось, с ковидом заключается в том, что человек может быть опасен для окружающих за несколько дней до появления симптомов. Или даже в том случае, если вирус в организме есть, а заболевание так и не проявится — либо проявится нетипично (например, головной болью или диареей). Поэтому люди, с которыми заразившийся человек общался дольше 15 минут на расстоянии меньше двух метров за два дня до появления симптомов или положительного теста на коронавирус, в США рассматриваются как близкие контакты — им нужно уйти на карантин на две недели (даже если тест на коронавирус отрицательный). Но два дня — это, конечно, условная отсечка: есть данные и о более ранней передаче вируса.

Даже если человек только что получил отрицательный результат теста на коронавирус, это не значит, что он безопасен для окружающих: такие исследования неточны. Если человек уже переболел, это тоже не гарантирует того, что он никому не передаст вирус: повторные случаи заболевания известны (правда, описано всего четыре таких случая) и человек в этой ситуации тоже вполне может распространять вирус, не имея симптомов.

Всё это теоретические предпосылки для того, чтобы рекомендовать носить маски за пределами медицинских организаций. Математическое моделирование также показывает, что массовое ношение масок может быть полезно при определённых условиях.

По-прежнему нельзя сказать, что маски хорошо защищают людей, которые их носят. Поэтому важно помнить о других методах профилактики

Более сложный вопрос — защищает ли маска человека, который её носит. Такие данные есть для медицинских работников: им в лицо регулярно кто-то чихает и кашляет. Что касается людей, не работающих с пациентами, — об этом известно довольно мало. Кроме того, важно помнить, что маски не защищают глаза — ещё одни ворота для вируса.

Сейчас ожидается публикация результатов качественного датского исследования по этой теме, а пока в нашем распоряжении есть лишь более скромные данные, которые показывают, что маски немного защищают тех, кто их носит. При этом у широко разошедшейся картинки, где указано, какова в процентах защита при ношении масок, научных подтверждений в действительности нет. Кстати, стоит отдельно отметить, что на ней не указан источник, а это само по себе должно заставить насторожиться.

В любом случае маски — это только один из способов остановить распространение инфекции: держать дистанцию довольно важно. Не стоит также забывать о том, что необходимо мыть руки и держать их подальше от лица: хотя контактный путь передачи не выглядит основным, он всё равно важен.

Носить маски безопасно. Не верьте пугающим постам в соцсетях

Кроме картинки с процентами в разных соцсетях и мессенджерах активно распространяются сообщения о том, что маски, наоборот, могут навредить. Например, что якобы из-за ношения маски умерла 13-летняя девочка. Это не так. Маски не мешают нормальному газообмену, человек не страдает из-за недостатка кислорода или избытка углекислого газа и не подвергается большему риску заболеть.

Ещё в соцсетях распространяется информация, будто бы американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) установили: люди, которые носят маски, заболевают чаще. Эти посты также не стоит воспринимать всерьёз.

Речь в них идёт о статье, в которой представили данные о том, какие контакты были у заболевших и незаболевших людей. Выяснилось, что довольно опасно ходить в рестораны и другие места, где подают еду. Авторы связывают это с тем, что там сложно держать положенную дистанцию, а есть в маске нельзя. Выводов о неэффективности масок авторы не делают (изучение эффективности масок не было целью исследования).

Авторы постов в соцсетях указывают на таблицу, в которой дана статистика — как носили маски заболевшие и незаболевшие. Большинство заболевших носили маски, из чего некоторые читатели делают вывод, что это опасно. Но в группе незаболевших доля носивших была ещё выше, а доля отказавшихся от масок, наоборот, ниже. Таким образом, эти данные совсем не говорят об опасности масок, скорее наоборот. К тому же число участников, попавших конкретно в эту таблицу, было невелико, и любые интерпретации нельзя назвать надёжными.

Чтобы маски работали, их нужно правильно носить. Есть пара советов, что делать, если не получается

К сожалению, в спорах о том, помогают или не помогают маски за пределами медицинских учреждений, часто не учитывается тот факт, что далеко не во всех странах люди привыкли носить маски правильно. В масках может быть трудно дышать, на коже скапливается влага, очки запотевают, поэтому классический способ ношения масок в общественных местах, как минимум в России, — на подбородке. Такое использование масок приносит мало пользы.

У крупных организаций, которые дают рекомендации по ношению масок, нет советов, как быть в пограничных ситуациях. Например, если человек снял маску, засунул в карман, а потом решает, надеть ли её снова или идти вообще без неё. Тут можно лишь теоретизировать. Для окружающих, конечно, лучше, если человек будет в маске: если он уже болеет, они будут защищены. Для самого человека кажется небезопасным надеть маску снова, особенно если он не планирует потом ехать в час пик в автобусе. Дело в том, что он мог немытыми руками перенести вирус на внутреннюю часть маски. Если он, скажем, положил её на стол, на неё могли упасть капли из дыхательных путей покашлявшего рядом больного человека.

Однако из-за нехватки масок некоторые медицинские организации дают рекомендации, как при крайней необходимости использовать маску повторно с минимальными рисками. Конечно, если маска намокла, испачкана или повреждена, её в любом случае нужно выкинуть. Если нет, то её необходимо сложить так, чтобы внешний слой ни с чем не соприкасался, поместить в бумажный пакет или в контейнер, в который проникает воздух (чтобы она подсохла), и закрыть. Использовать пакет повторно нельзя, а контейнер нужно будет продезинфицировать.