Пятилетний житель Слуцка снова ушёл из дома, второй пропал почти на сутки, а третий проткнул брату живот… За что и как могут наказать родителей

В Слуцке маленькие дети иногда гуляют сами по себе и даже могут уехать на несколько километров от дома. Случается и более страшное — во время игры ребята могут серьёзно ранить друг друга. Об этом три наши истории, которые произошли недавно.

Александр Дедок, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД, рассказал «Кур'еру», какую ответственность и в каких случаях могут понести родители.

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Как 5-летний Артём обиделся и уехал на автобусе на дачу

Помните, мы писали о 5-летнем мальчике на велосипеде, которого в конце апреля нашли на оживлённой трассе? Он тогда уехал на 3 км от дома. Так вот спустя два месяца маленький Артём снова потерялся. «Пока родители занимались по хозяйству во дворе, сын залез на кучу с кирпичами, за что отец его отругал. Артём на замечание папы обиделся и ушёл прямиком на автобусную остановку. Там он сел в автобус № 10 и уехал, как потом рассказал сам мальчик, на дачу.

Когда пассажиры заметили ребёнка без сопровождения родителей, водитель позвонил и передал его милиции. В итоге маленький Артём до дачи не доехал, а всего-то до 21-го универсама.

Сотрудники милиции привезли ребёнка родителям и указали, чтобы они усилили контроль за мальчиком, ведь такая «прогулка» произошла не в первый раз. К тому же соседи отметили, что Артём у них гиперактивный мальчик", — рассказал начальник инспекции по делам несовершеннолетних.

В милиции добавили, что эта семья характеризуется положительно, в ней воспитываются пятеро детей.

Как всю ночь искали шестиклассника

Буквально месяц назад в милицию позвонила случчанка. Она сказала дежурному, что, придя со школы, около 15.30 её 13-летний внук поехал покататься на велосипеде — прошло пять часов, а его до сих пор нет и она не может его найти.

Как позже выяснили сотрудники милиции, около 16 часов мальчик приехал на ж/д вокзал. Там он в установленное для велосипедов место припарковал и свой, а затем до девяти вечера прогуливался на перроне. Как рассказали очевидцы, после этого школьник пошёл вдоль железнодорожного полотна в сторону Солигорска.

Милиционеры прошли в этом направлении два километра, но из-за погоды собака потеряла след. Пришлось вернуться и начать поиски заново.

«Поговорив с учителями мальчика, выяснилось, что у него низкий балл успеваемости и низкий интеллект с отклонениями в умственном развитии. То есть ребёнок в пространстве не ориентируется, речь у него не слажена, без взрослых он нигде не бывает. Стало ясно, что поиски будут нелёгкими. Ведь в таком случае понять, куда может пойти ребёнок, учитывая его психотип, сложно. К тому же ни друзей, ни подруг у него нет, телефоном он не пользуется.

В итоге искали его по всему городу и району. Решили, что ребёнок пойдёт туда, где есть люди, освещение. Прошли в том числе парк и все кафе. Мальчика нашли только около 9 утра на следующий день на железнодорожных путях.

Установить, где он был, почему ушёл и не вернулся или потерялся и запаниковал, толком мы не смогли. С таким ребёнком должен работать психолог. Главное, что в итоге он нашёлся, ничего не начудил и с ним было всё в порядке", — отметил Александр Дедок.

Отметим, конфликтов в школе у ребёнка ни с кем не было, на занятия он ходит исправно, семья в СОП не состоит. До этого подобных самовольных уходов не было.

«Хочу обратиться к людям, которые по доброте душевной хотят помочь и подвозят детей. Вы не осознаёте, что можете завезти ребёнка на край света. Постороннему человеку узнать у ребёнка, откуда он и где живёт, может быть невозможно», — сказал начальник ИДН.

Как 3-летний Женя проткнул живот брата

Около 10 утра 7 ноября в хирургическое отделение Слуцкой больницы с проникающей раной брюшной полости правой подвздошной области госпитализировали 6-летнего мальчика. Об этом в «дежурку» РОВД сообщила медсестра из приёмного отделения.

Сотрудники милиции выяснили, что в этот день около 9 утра Лёша (здесь и далее имена детей изменены по причинам этического и правового характера. - Прим. ред.) играл со своими 3-летним братом Женей и 5-летней сестрой Оксаной. Их мама в это время была в соседней комнате с младшим ребёнком.

В ходе осмотра дома сотрудники милиции не обнаружили следов борьбы. Родители претензий ни к кому не имеют. Они считают, что младший сын Женя причинил телесные повреждения старшему сыну по неосторожности.

«Женя взял в коридоре металлический держатель для удочки и во время игры ударил им в область живота старшего брата. На крик сына пришла мать, она увидела на животе Лёши небольшую рану, откуда слегка выступила кровь. На майке при этом повреждений не было.

Дети рассказали ей, что произошло. О случившемся по телефону она сообщила своему сожителю, который сразу же приехал с работы и на такси отвёз Лёшу в приёмное отделение.

Хорошо, что всё закончилось хорошо. Повезло, что ребёнок не задел жизненно важные органы брата. А взял бы повыше…" - отметил начальник ИДН.

Александр Дедок добавил, что семья является благополучной, не находится в социально опасном положении. А как раз накануне случившегося к ним приходили работники детского сада и школы. Они обследовали жилищные условия и не нашли нарушений. В доме есть отдельная большая комната для игр и проживания детей. У них есть спальне места, письменные принадлежности, одежда по сезону.

Что говорит закон

Во всех этих случаях родители не были привлечены к какой-либо ответственности: ни к административной, ни к уголовной, так как это не предусмотрено законом.

♦ Административная ответственность

«В кодексе об Административных правонарушениях есть статья 9.4 «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей». Но в большинстве случаев родителей по ней привлечь нельзя, так как, чтобы сделать это, ребёнок должен совершить противоправное действие. В случаях, о которых я рассказал выше, таких фактов нет. Но это не значит, что такое происшествие пройдёт, так скажем, незамеченным.

Хотя родители не были привлечены к ответственности, о подобных случаях РОВД уведомляет комиссию по делам несовершеннолетних Слуцкого райисполкома. После чего родителей и детей вызывают на беседу, где рассматриваются причины и последствия происшествия. Комиссия может вынести решение установить контроль — вплоть до года с ежемесячным отчётом о проводимых мероприятиях с семьёй. Это делается для того, чтобы не допустить повторения подобного случая как со стороны взрослых, так и детей", — рассказал Александр Дедок.

♦ Уголовная ответственность

Есть ещё один интересный момент. Законом также нигде не прописаны возрастные рамки, когда, например, можно оставить ребёнка одного дома. Но есть такая уголовная статья, как «Оставление в опасности» (ст. 159 УК РБ. — Прим. ред.).

«Нас интересует непосредственно 2-я часть этой статьи. Там сказано: «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, заболеванию или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан о нём заботиться».

Что я хочу сказать: если вы оставляете годовалого ребёнка дома одного и уходите, образно говоря, на неделю, вы должны понимать, что он сам за собой смотреть не может: он не поест, не помоется. Он просто-напросто не выживет один… И если с ребёнком случится что-то плохое, родителей могут привлечь за это к уголовной ответственности", — рассказал Александр Дедок.

♦ Дополнительные меры по защите детей

«Есть и ещё один момент — недолжное выполнение родительских обязанностей по воспитанию детей попадает под 18-й Декрет президента РБ «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». В нём чётко прописаны основания, по которым дети подлежат изъятию из семьи.

Проще говоря, чтобы семье оказаться в социально опасном положении, нужно иметь

неблагоприятную обстановку по месту жительства,

вести аморальный образ жизни,

не работать,

не кормить должным образом ребёнка,

отправлять его в школу постоянно неподготовленным

и просто-напросто не следить за ним и не заниматься.

Так вот. Если родители не исправятся в течение шести месяцев, комиссия по делам несовершеннолетних может подать в суд иск о лишении родительских прав. Детей изымают из семьи и помещают в социально-педагогический центр, где они находятся до того, как суд вынесет решение. После этого ребёнка либо возвращают в семью, если всё хорошо, либо отдают в приёмную семью, если родителей прав всё-таки лишают.

Отмечу, что практически 100% детей после лишения их родителей прав отправляются именно в приёмные семьи. Очень и очень в редких случаях ребёнок может попасть в детдом", — добавил начальник ИДН.

В ТЕМУ. Не так давно «Кур'ер» поговорил с Дмитрием Густарником, участковым инспектором инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД.

Он рассказал о том, что происходит в неблагополучных семьях, почему подростков ставят на учёт. А также привёл примеры, когда обычный разговор по душам с родителями или подростком помогает избежать неприятностей.