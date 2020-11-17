Как в маске есть и пить в кафе и нужно ли носить её на улице. Новый «антиковидный» режим в Слуцке в вопросах и ответах

С 16 ноября в Слуцке и районе ввели масочный режим в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Маски теперь обязательны во всех местах массового пребывания людей.

В редакцию и соцсети «Кур`ера» с просьбой разъяснить некоторые моменты стали обращаться читатели. Ответить на их вопросы помог Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района.

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Где мне надо носить маску?

Случчане должны носить маски в магазинах, других объектах торговли, заведениях общепита, автобусах, такси, маршрутках, отделениях почты, банках, больнице, библиотеках, музеях и других местах, где сложно соблюдать социальное дистанцирование (расстояние не менее 1−1,5 метра).

Меня оштрафуют, если я буду без маски?

Посетителя или клиента никто штрафовать не будет, но ответственность будет нести субъект хозяйствования. То есть административное наказание может получить руководитель. Размер штрафа (ст. 16.8 КоАП. — Прим. ред.) для индивидуального предпринимателя — до 200 базовых величин (до 5400 рублей), а для юридического лица — до 500 базовых (до 13 500 рублей).

Если я иду по улице, то мне тоже надевать маску?

Если человек идёт по улице, то маска необязательна. Масочный режим действует только в закрытых помещениях. На отрытых пространствах маска не имеет смысла.

На рабочем месте мне тоже надо носить маску?

В этом случае ответственность тоже несёт руководитель. Если человек сидит в кабинете один, то смысла в маске нет. Она носится только в том случае, если рядом есть другие люди.

По постановлению Минздрава от 30 октября № 92, которое внесло изменения в Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», маски носятся в обязательном порядке работниками:

государственных органов, иных организаций, индивидуальных предпринимателей (если нет возможности для соблюдения социальной дистанции не менее 1−1,5 метра);

организаций здравоохранения;

аптек;

учреждений образования, а также студентами, курсантами, слушателями;

транспортных организаций;

объектов торговли и общественного питания в организациях сферы бытового обслуживания населения (коммунальные объекты, почта, банки и др.);

промышленных предприятий, иных объектов и организаций.

Если я иду в кафе, то как мне там есть и пить в маске?

В заведении общепита посетитель должен быть в маске. За столом её, конечно же, можно снять. Когда человек выходит из-за стола — снова надевает маску. Столы в заведении должны быть на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

В ТЕМУ. Что ТОЧНО известно учёным о том, насколько маски эффективны.

Напомним, что 12 ноября в Минске ввели обязательный масочный режим. До этого — в некоторых районах страны: обязательный масочный режим с 5 ноября ввели в Могилёве. Позже маски стали обязательны на Гомельщине, в Бобруйске, Осиповичах, Кличеве и Кричеве, потом в Чаусском, Чериковском, Полоцком районах и Новополоцке. А с 16 февраля — во всех районах Минской области. Скоро масочный режим будет действовать по всей стране.