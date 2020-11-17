В Слуцке 30 октября в строящейся котельной, которая расположена в 11-м городке, произошёл взрыв. Из-за него пострадали двое сотрудников. С различными травмами их госпитализировали. Родственники одного из пострадавших, слесаря Дмитрия Сулимы, рассказали «Кур'еру» о его состоянии и как борются за его выздоровление.

«Мой отец был доставлен в Слуцкую ЦРБ с тяжёлой травмой головы, диффузным аксональным повреждением головного мозга и травмой ноги, в бессознательном состоянии. Ему сразу сделали операцию. Наша семья очень благодарна Юрию Викторовичу Акаёмову, заведующему травматологическим отделением, за качественно проведённую операцию и всему медицинскому персоналу реанимации Слуцкой ЦРБ.

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После трагедии мы решили, что сделаем всё возможное для того, чтобы отец поправился и его вылечили. На следующий день после взрыва, в субботу, 31 октября, мы написали электронное письмо в Администрацию президента. В среду, 4 ноября, нам пришёл ответ, что обращение передано в Минздрав и поставлено на контроль. В четверг, 5 ноября, в Слуцк приехали столичные врачи, был республиканский консилиум, после которого отца перевезли в нейрореанимацию в областную больницу Минска.

Сразу после происшествия мы сходили к директору Слуцкого ЖКХ, чтобы узнать, что произошло и почему отца привлекли к пусконаладочным работам, ведь он не был сотрудником строящегося предприятия. Ответа на свои вопросы мы не получили, хотя руководитель заверил, что окажет при необходимости помощь.

Через неделю после взрыва, 6 ноября, отец пришёл в себя. Сейчас он разговаривает, вспоминает что-то, ему лучше, пытается ходить, его перевели в общую палату. По словам врачей, ему предстоит лечение и реабилитация", — рассказал Андрей, сын Дмитрия Сулимы.

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