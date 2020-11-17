«Однозначно отвязать». Председатель белорусского парламента об исключении госпошлины из техосмотра

По словам Владимира Андрейченко, решение о дорожном сборе уже принято, но механизм депутаты и правительство ещё будут прорабатывать.

О том, что белорусским правительством принято решение «однозначно отвязать» госпошлину от ТО, сообщила БелТА со ссылкой на председателя Палаты представителей Нацсобрания.

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Как объяснил Владимир Андрейченко, говоря о дорожном сборе, решение о необходимости совершенствования системы взимания платы за допуск к движению по дорогам Беларуси принято, но чёткий механизм ещё предстоит проработать депутатам и правительству страны.

— Данный вопрос не является для парламентариев чем-то новым. Даже на сегодняшний день продолжают поступать обращения от граждан по этому поводу. Обозначаются два вопроса: во-первых, чтобы госпошлину отвязали от прохождения техосмотра, а во-вторых, включение её в стоимость моторного топлива, — пояснил глава парламента.

По мнению Андрейченко, решение, когда госпошлина будет привязана к стоимости топлива, — вариант, который «принесёт большие плюсы». Например, простота расчётов: «Чем больше покупаешь топлива, тем больше платишь. Это справедливо». Но заметил, что при этом будет и «много минусов».

— Среди негативных моментов в первую очередь это одновременное резкое повышение цен на топливо. При этом появится существенная разница в ценах между стоимостью топлива в Беларуси и России. И третье, если мы заложим прибавку в стоимость топлива, то это скажется и на инфляции. Подорожают и другие товары. Нужно отвязать однозначно, но при этом найти простой, понятный и справедливый вариант, — констатировал Андрейченко.

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