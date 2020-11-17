В понедельник, 16 ноября, во Дворце независимости обсуждалась тема так называемого дорожного налога. Правда, как именно платить этот сбор будут белорусские водители в будущем, пока не решено. С новым механизмом поручено определиться парламенту и правительству.





«К слову, за последние 10 лет на ремонт и содержание дорог мы вбухали около 10 миллиардов рублей, — аргументировал необходимость налога Александр Лукашенко. — Но, в отличие от соседних стран, даже крупнейшие скоростные магистрали мы не сделали платными для белорусских легковых автомобилей».

По его словам, автомобилисты отлично понимают: чтобы ездить по хорошим дорогам, нужны деньги на их содержание.

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«Как вы мне докладываете, изучение общественного мнения также подтверждает, что необходимость участия в софинансировании ремонта и строительства дорог споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты», — сказал Лукашенко.

КОНТЕКСТ. Пошлина за допуск к участию в дорожном движении была введена в 2014 году. Сейчас водители должны уплачивать её одновременно с прохождением техосмотра. В итоге из-за того, что людям нужно сразу платить довольно большие суммы (например, за новые авто нужно вносить деньги сразу за два года), многие просто начали игнорировать процедуру прохождения техосмотра.

Власти неоднократно пытались решить эту проблему и пересмотреть схему уплаты сбора, однако до сих пор ничего не изменилось. Сначала автомобилисты ждали решения к июлю 2019 года, потом — к январю 2020-го. Прорабатывались различные варианты, в том числе и включение налога в стоимость топлива.

В марте 2020 года министр транспорта рассказал, что подготовлен проект указа об отвязке так называемого дорожного налога от техосмотра. Также говорилось, что платить налог можно будет помесячно. Однако и этот документ не был принят.

Затем к теме сбора за дороги вернулись уже почти перед выборами. В июльском распоряжении Александра Лукашенко «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения» Совмину и обл-, Мингорисполкому поручили усовершенствовать порядок взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспорта к участию в дорожном движении без привязки к техосмотру.

В сентябре заместитель министра финансов Дмитрий Кийко рассказал, что правительство подготовило проект изменений по дорожному налогу и техосмотру. Среди предложений — отвязать этот сбор от техосмотра, а также приостановить взимание госпошлины до тех пор, пока власти не придумают альтернативный вариант налога. Среди прочего рассматривается вариант помесячной уплаты пошлины — за те месяцы, когда автомобиль участвует в дорожном движении.

Стоит сказать, что именно из-за привязки госпошлины к техосмотру была отклонена идея о системе штрафных баллов для водителей: негативные отклики вокруг такой системы наказаний сводились в первую очередь именно к тому, что автомобилистов завалят штрафными баллами из-за непройденного техосмотра, который игнорируют из-за нерешённого вопроса с дорожным сбором.

Правда, и вчера никакого решения по дорожному налогу принято не было.

«Сейчас мы не будем рассматривать никаких подходов к совершенствованию этого порядка, как и ряд вопросов, вытекающих из подобных тем», — подчеркнул Александр Лукашенко. Определиться с механизмом уплаты дорожного сбора поручено на уровне парламента и правительства.