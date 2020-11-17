Благодаря помощи читателя три слуцких пенсионера получили подписку на «Інфа-Кур'ер»

Бывают такие дни, когда в редакцию поступают только позитивные новости и приходят благодарные читатели. Так, в один из дней в редакцию пришёл мужчина и сказал, что очень уважает наше издание, благодарит за работу и хочет помочь газете.

Читатель предложил оплатить трёхмесячную подписку на газету «Кур'ер» для троих человек. Он попросил не называть его имени, потому что не считает, что на добрых делах нужно пиариться. «Я сам ваш подписчик и хочу помочь вам в это нелёгкое время. А ещё хочу, чтобы больше случчан получали правдивую, неоднобокую информацию», — сказал он.

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Посовещавшись, мы быстро определились, кто станет нашими новыми подписчиками. Это герои наших публикаций:

Иван Байраш — случчанин, который через нашу редакцию нашёл потерянный кошелёк и рассказал нам несколько интересных историй о своей жизни и о Слуцке 70-х годов.

— случчанин, который через нашу редакцию и рассказал нам о своей жизни и о Слуцке 70-х годов. Ольга Гуринович из деревни Городище, которая, несмотря на свои 84 года, поддерживает на приусадебном участке идеальный порядок, украшает его цветами и самодельными архитектурными формами. Её лозунг: «Красота дороже денег».

из деревни Городище, которая, несмотря на свои 84 года, идеальный порядок, украшает его цветами и самодельными архитектурными формами. Её лозунг: «Красота дороже денег». Надежда Шкурская из деревни Вынищи, 87-летняя самодеятельная художница, которая рисует, создаёт скульптуры в стиле примитивизма и занимается разными видами рукоделия.

Пенсионеры получили подписку на газету «Кур'ер» на январь, февраль и март 2021 года. Её 3 ноября оплатил наш читатель. Редакция от всей души благодарит его за это доброе дело, как и наши новые подписчики, которые, узнав о подарке, были очень рады.

На днях мы свяжемся с ними и пригласим в редакцию, чтобы вручить подписные квитанции.

Вы тоже можете подписать на «Кур'ер» ваших близких. Если у вас есть возможность, подарите подписку самым слабым и незащищённым — многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам. Так вы поддержите и их, и нас!

Стартовала подписная кампания на 2021 год

Где оформить подписку на «Кур'ер»

На почте и в отделениях почтовой связи.

Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по телефону (8−1 795) 4−70−45 (для Слуцка).

Через систему « Интернет-подписка » — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты».

» — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты». При помощи платёжно-справочных терминалов.

В редакции газеты по адресу: Слуцк, улица Ленина, 128. В будние дни с 9 до 17 часов, обед — с 13 до 14 часов.

Сколько стоит подписка в I полугодии 2021-го

Индивидуальная:

1 месяц — 4,80 рубля,

3 месяца — 14,40 рубля,

6 месяцев — 28,8 рубля.

Ведомственная:

1 месяц — 5,10 рубля,

3 месяца — 15,30 рубля,

6 месяцев — 30,60 рубля.

Подписной индекс: 64 066.

Что читатель получает с подпиской

Скидки 10−30% на наши дополнительные услуги: ксерокопирование, сканирование, распечатку, отправку по факсу и другие.

Бесплатная публикация в газете:

поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, модуль до 25 см² );

); одного частного объявления в разделах «Продам» или «Куплю». Объявление будет публиковаться в номерах газеты, на которые оформлена подписка.

До 25 ноября ещё можно подписаться на декабрьские номера «Кур'ера». За 5 номеров вы заплатите всего 4,65 рубля!