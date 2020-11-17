«У нас есть формула для веса, а ещё приветствуется недовес». Случчанка рассказала, как стала балериной Большого театра

Случчанка Яна Койпиш работает балериной в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Она танцует в кордебалете. Девушка рассказала о том, как попала в профессию, с какими трудностями столкнулась и чем питаются балерины.



Яне Койпиш 23 года. Она училась в СШ № 10 им. С. Ф. Рубанова в Слуцке и ходила в «Дельфин» на художественную гимнастику. В возрасте 10 лет поступила в балетное училище в Минске, где обучалась мастерству танца 8 лет.

Как начала заниматься балетом

«Когда занималась гимнастикой, никак не интересовалась балетом. В 5 лет мечтала попасть в цирк. Восхищалась гимнастами, представляла, что это сверхлюди. Они работают на огромной высоте, что очень опасно, — говорит Яна. — Когда начала заниматься балетом, это ушло. Знаю, у нас есть девочка, которая после балетного училища немного поработала в театре, а потом ушла в цирк.

Узнали с родителями про училище, где готовят балерин. Было необычно одной уехать в другой город в 10 лет. Я попробовала и мне понравилось. Мы сразу рассматривали Минск, потому что ближе всего к семье. Были моменты, когда хотела пробоваться в Академию Русского балета им. Вагановой в Питере, но в Беларуси всё складывалась хорошо. Одно дело, когда отправляешь ребёнка за 100 км, а другое — за 1000. Родители меня хотели видеть поближе. Я не жалею, что не уехала.

О самом сложно и самом лёгком во время учёбы

Первое время было тяжело без родителей. Живёшь в общежитии с достаточного раннего возраста. Ты ещё совсем ребёнок. Потом привыкаешь. Для меня это был такой «летний школьный лагерь», который длился 8 лет.

Позже было сложно держать себя в форме. Девочкам сложнее с этим справляться в переходном возрасте. Нравилось учиться, я прямо болела балетом.

Как попала в театр

На выпускном курсе мы сдаём госэкзамены и к нам приходят художественные руководители, смотрят девочек, мальчиков и потом берут определённое количество человек в театр. Это как распределение. Кроме театра оперы и балета есть ещё музкомедия либо творческие коллективы. Большой театр считается самой высокой ступенью, куда тебя могут распределить на работу.

Первое время было очень тяжело влиться в коллектив. Плюс очень большой репертуар, много спектаклей. Это всё надо выучить, что тоже сложно.

У нас в неделю бывает 3−4 спектакля. На каждый — одна-две репетиции. Если ты не знаешь, тебе нужно успеть быстро выучить и станцевать. Одно дело знать порядок и текст, а другое — станцевать это в характере.

Сейчас стало проще. Большинство спектаклей знаю. В коллективе уже проще нахожу общий язык. Работаю без постоянной встряски. Ты уже показал себя, что ты можешь.

Самое приятное в профессии

Самое приятное, что не сижу в офисе с 8 утра до 5 вечера. Творческая профессия — это очень интересно. Каждый спектакль — новый образ, новый костюм, красивый макияж. Если у меня какие-то личные проблемы, то, когда танцую, забываю обо всём. Меня это расслабляет в какой-то степени.

Хорошо, что есть гастрольные спектакли. Можно посмотреть разные страны, города. Хотя не в такой степени, как хотелось бы, всё же это работа. Но всегда есть свободные часы, можно погулять по городу.

Очень приятно, когда знакомишься с новыми людьми и они узнают, что я балерина, слышать такую фразу: «Никогда не был знаком/не была знакома с балериной». Люди тобой интересуются, восхищаются. Такое приятное ощущение, как будто ты не такой, как все, особенный.

Самое неприятное в работе

Неприятны травмы, которые случаются. Это боли в теле, особенно после тяжёлых спектаклей вроде «Трубадура». У меня была травма колена, разрыв мениска, разрыв связки и в голеностопе смещение кости. Не знаю ни одного артиста балета, у которого не было какой-либо травмы. Они бывают из-за нагрузок или если плохо разогрел мышцы, из-за неправильной работы.

Не очень удобно, что график работы не совпадает с моими близкими и друзьями. В субботу и воскресенье работаю. Выходной только в понедельник. Иногда приходится выкручиваться, видеться в каких-то перерывах.

Любимые спектакли и музыка

Работаю пятый сезон. Была занята практически во всех спектаклях. Люблю классические балеты — «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель». Из музыки в последнее время слушаю техно, хаус. Они меня очень расслабляют.

Какие требования к балеринам

Если брать внешность, то должен быть естественный цвет волос — никакого красного или синего. Не должно быть ярких ногтей. Как может быть «лебедь» с красным и чёрным маникюром? Нежелательны татуировки. Есть делать, то в незаметных местах.

У нас есть формула для веса — от роста отнимается 120. Если я 170 см, то должна весить 50 кг. Но приветствуется, если есть недовес, потому что мы танцуем с мальчиками. А для них лишний вес балерины — проблемы с коленями и спиной из-за подъёмов.

Чем питаются балерины

Это больная и серьёзная тема. Бытует мнение, что балерины ничего не едят. Это абсолютный миф, потому что надо брать откуда-то энергию и силы. Стараюсь поменьше есть сахара, сладкого, жареного, сильно солёного, фастфуда, чипсов, газировки, майонеза. Всё это по минимуму. Ем больше овощей, тушёного и отварного мяса, каши. Это даёт много энергии. Если ничего не есть, то и на сцене можно упасть в обморок".

Ольга Паздерина