Как выбрать зимние шины, удобные по цене, характеристикам и качеству? Советы специалиста

Олеся Белая
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В Слуцке случились первые заморозки. Автовладельцам пора менять летнюю резину на зимнюю. Как сориентироваться в многообразии зимних шин и выбрать то, что прослужит долго именно вам, рассказал «Кур'еру» специалист розничной сети магазинов автозапчастей «Авто1».

Чем отличаются зимние шины от летних

Резина — это материал, который довольно быстро меняет свои свойства при перепадах температур. Оставьте обычный стиральный ластик на морозе надолго и посмотрите, что с ним произойдёт. Его в буквальном смысле можно будет сломать пополам. Те же самые процессы влияют и на резину вашего автомобиля.

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Применение разных шин

Зимние шины различаются по рисунку протектора. Выделим несколько основных.

  • Симметричный ненаправленный рисунок — это классическая зимняя резина. В конструкции таких покрышек всё унифицировано: средние зазоры, широкие продольные канавки, глубина протектора от 6 до 8 миллиметров. Они заточены под спокойное безопасное вождение преимущественно по асфальтированным дорогам. Существенные плюсы таких шин — невысокая цена и относительная долговечность.
  • Симметричный направленный рисунок — это покрышки, актуальные для мягкой европейской зимы. Идеальный вариант в том случае, если вам приходится ездить преимущественно по чистым асфальтированным трассам. Благодаря такой конструкции они прекрасно выводят воду и мокрый снег из-под колеса, что облегчает вождение в условиях слякоти при околонулевых температурах. Ещё один плюс таких шин — невысокий уровень шума. Другими словами — это отличный вариант для жителей больших городов.
  • Зимняя резина с асимметричным рисунком — это ещё одна попытка универсализировать покрышку для различных погодных и дорожных условий. Да, наличие внешнего и внутреннего рисунка на одном протекторе может в каком-то смысле усилить сцепление покрышки с дорогой, но здесь же нужно учитывать, что пятно сцепления при этом для каждой части уменьшается в два раза. Наверняка производители учитывают все эти нюансы в проектировании. Как бы ни было, выбирать в конечном итоге всё равно вам. Возможно, покрышки с асимметричным рисунком придутся кому-то по душе.

Также зимние шины бывают шипованные и без шипов. Для того чтобы выбрать подходящие, нужно учесть свой стиль вождения и то, в каких условиях чаще всего эксплуатируется автомобиль.

Автовладельцы часто не могут определиться между шипованной и нешипованной резиной. При этом нужно отдавать себе отчёт в том, что в любом случае придётся идти на компромисс. Выигрывая в чём-то одном, мы будем проигрывать в чём-то другом.

Главная и единственная задача шипов — это улучшить сцепление с дорогой в гололёд и на укатанном снегу.

Основной недостаток шипов в том, что на сухом асфальте они сильно снижают сцепление колёс с дорогой. Шипованная резина абсолютно не приспособлена к высоким скоростям, даёт самый высокий уровень шума, а при плюсовых температурах вообще полностью утрачивает свои функции.

Сейчас выпускается зимняя нешипованная резина с поперечными ламелями, в народе называемыми липучками. Такие шины прекрасно удерживают сцепление с дорогой даже в сильный гололёд. Словом, если вы собирались покупать шипованные покрышки, просто вспомните, как часто вам приходилось ездить по откровенному льду? Возможно, имеет смысл изменить решение в пользу нешипованной зимней резины.

Маркировка шин. На что обратить внимание

В первую очередь необходимо определить типоразмер шин для вашего автомобиля. Выглядит он примерно вот так: 195/65 R15. Первая цифра — ширина профиля в миллиметрах. Вторая — отношение высоты резины к её ширине, выраженное в процентах (серия профиля). Далее буквенное обозначение — это тип покрышки (радиальная/диагональная). Третья цифра — монтажный диаметр.

В документации к автомобилю производитель всегда указывает некий предельный диапазон типоразмеров для конкретного автомобиля. Шины всегда выбирайте исключительно из предложенных вариантов.

Как выбрать зимние шины, удобные по цене, характеристикам и качеству? Советы специалиста
Скриншот интернет-магазина «Авто1»
Зимние шины маркированы значком снежинки или горы со снежинкой.

Нужно обязательно обратить внимание на класс потребления топлива. Одна и та же машина с разной резиной может «есть» больше или меньше. Классы потребления топлива маркируются буквами от, А до G. Шины класса, А потребляют меньше всего, G — больше всего.

Сцепление шин с мокрой дорогой тоже оценивается от, А до G. При этом шины класса, А сцепляются лучше всего.

Шумность шин указывается на этикетке в децибелах и с помощью значка с «радиоволнами».

Также у каждой шины есть индексы скорости и массы. Нужно выбирать подходящие в зависимости от того, с какой скоростью вы собираетесь ездить и будете вы ездить «пустым» или, например, грузить по полторы тонны на третий «Пассат».

Выбор шин в зависимости от погоды

Зимние шины, если на них ездить в городе по маршруту «дом-работа, работа-дом», служат минимум 3 — 4 сезона. Брать шины для бесснежной зимы, думая «этот год поезжу на них, а потом поменяю», — не совсем правильно. Потому что на практике никто их никогда не меняет.

Лучше всего брать шины в расчёте на такую зиму, какие были в Беларуси лет пять назад: снег, оттепель, заморозки, снег.

Важен ли бренд?

Как выбрать зимние шины, удобные по цене, характеристикам и качеству? Советы специалиста
Скриншот интернет-магазина «Авто1»
Шины разных брендов различаются ценой, качеством, поведением на дороге. Бывает, что образцы от двух разных производителей стоят по-разному, а по качеству выглядят примерно одинаковыми.

Но экономить на шинах не стоит. Лучше переплатить и взять резину известного, проверенного бренда, чем сделанную непонятно кем и непонятно где. От этого зависят жизни водителя и других людей на дороге.

Перед покупкой можно посмотреть в интернете тест-драйвы шин, которые вы присмотрели, чтобы узнать, как они ведут себя на дороге.

На сайте auto1.by можно легко найти и подобрать зимние шины для вашего авто. Магазин находится по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 114.
Как выбрать зимние шины, удобные по цене, характеристикам и качеству? Советы специалиста