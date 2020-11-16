Как выбрать зимние шины, удобные по цене, характеристикам и качеству? Советы специалиста

В Слуцке случились первые заморозки. Автовладельцам пора менять летнюю резину на зимнюю. Как сориентироваться в многообразии зимних шин и выбрать то, что прослужит долго именно вам, рассказал «Кур'еру» специалист розничной сети магазинов автозапчастей «Авто1».

Чем отличаются зимние шины от летних

Резина — это материал, который довольно быстро меняет свои свойства при перепадах температур. Оставьте обычный стиральный ластик на морозе надолго и посмотрите, что с ним произойдёт. Его в буквальном смысле можно будет сломать пополам. Те же самые процессы влияют и на резину вашего автомобиля.

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Применение разных шин

Зимние шины различаются по рисунку протектора. Выделим несколько основных.

Симметричный ненаправленный рисунок — это классическая зимняя резина. В конструкции таких покрышек всё унифицировано: средние зазоры, широкие продольные канавки, глубина протектора от 6 до 8 миллиметров. Они заточены под спокойное безопасное вождение преимущественно по асфальтированным дорогам. Существенные плюсы таких шин — невысокая цена и относительная долговечность.

рисунок — это классическая зимняя резина. В конструкции таких покрышек всё унифицировано: средние зазоры, широкие продольные канавки, глубина протектора от 6 до 8 миллиметров. Они заточены под спокойное безопасное вождение преимущественно по асфальтированным дорогам. Существенные плюсы таких шин — невысокая цена и относительная долговечность. Симметричный направленный рисунок — это покрышки, актуальные для мягкой европейской зимы. Идеальный вариант в том случае, если вам приходится ездить преимущественно по чистым асфальтированным трассам. Благодаря такой конструкции они прекрасно выводят воду и мокрый снег из-под колеса, что облегчает вождение в условиях слякоти при околонулевых температурах. Ещё один плюс таких шин — невысокий уровень шума. Другими словами — это отличный вариант для жителей больших городов.

рисунок — это покрышки, актуальные для мягкой европейской зимы. Идеальный вариант в том случае, если вам приходится ездить преимущественно по чистым асфальтированным трассам. Благодаря такой конструкции они прекрасно выводят воду и мокрый снег из-под колеса, что облегчает вождение в условиях слякоти при околонулевых температурах. Ещё один плюс таких шин — невысокий уровень шума. Другими словами — это отличный вариант для жителей больших городов. Зимняя резина с асимметричным рисунком — это ещё одна попытка универсализировать покрышку для различных погодных и дорожных условий. Да, наличие внешнего и внутреннего рисунка на одном протекторе может в каком-то смысле усилить сцепление покрышки с дорогой, но здесь же нужно учитывать, что пятно сцепления при этом для каждой части уменьшается в два раза. Наверняка производители учитывают все эти нюансы в проектировании. Как бы ни было, выбирать в конечном итоге всё равно вам. Возможно, покрышки с асимметричным рисунком придутся кому-то по душе.

Также зимние шины бывают шипованные и без шипов. Для того чтобы выбрать подходящие, нужно учесть свой стиль вождения и то, в каких условиях чаще всего эксплуатируется автомобиль.

Автовладельцы часто не могут определиться между шипованной и нешипованной резиной. При этом нужно отдавать себе отчёт в том, что в любом случае придётся идти на компромисс. Выигрывая в чём-то одном, мы будем проигрывать в чём-то другом.

Главная и единственная задача шипов — это улучшить сцепление с дорогой в гололёд и на укатанном снегу.

Основной недостаток шипов в том, что на сухом асфальте они сильно снижают сцепление колёс с дорогой. Шипованная резина абсолютно не приспособлена к высоким скоростям, даёт самый высокий уровень шума, а при плюсовых температурах вообще полностью утрачивает свои функции.

Сейчас выпускается зимняя нешипованная резина с поперечными ламелями, в народе называемыми липучками. Такие шины прекрасно удерживают сцепление с дорогой даже в сильный гололёд. Словом, если вы собирались покупать шипованные покрышки, просто вспомните, как часто вам приходилось ездить по откровенному льду? Возможно, имеет смысл изменить решение в пользу нешипованной зимней резины.

Маркировка шин. На что обратить внимание

В первую очередь необходимо определить типоразмер шин для вашего автомобиля. Выглядит он примерно вот так: 195/65 R15. Первая цифра — ширина профиля в миллиметрах. Вторая — отношение высоты резины к её ширине, выраженное в процентах (серия профиля). Далее буквенное обозначение — это тип покрышки (радиальная/диагональная). Третья цифра — монтажный диаметр.

В документации к автомобилю производитель всегда указывает некий предельный диапазон типоразмеров для конкретного автомобиля. Шины всегда выбирайте исключительно из предложенных вариантов. Зимние шины маркированы значком снежинки или горы со снежинкой.

Нужно обязательно обратить внимание на класс потребления топлива. Одна и та же машина с разной резиной может «есть» больше или меньше. Классы потребления топлива маркируются буквами от, А до G. Шины класса, А потребляют меньше всего, G — больше всего.

Сцепление шин с мокрой дорогой тоже оценивается от, А до G. При этом шины класса, А сцепляются лучше всего.

Шумность шин указывается на этикетке в децибелах и с помощью значка с «радиоволнами».

Также у каждой шины есть индексы скорости и массы. Нужно выбирать подходящие в зависимости от того, с какой скоростью вы собираетесь ездить и будете вы ездить «пустым» или, например, грузить по полторы тонны на третий «Пассат».

Выбор шин в зависимости от погоды

Зимние шины, если на них ездить в городе по маршруту «дом-работа, работа-дом», служат минимум 3 — 4 сезона. Брать шины для бесснежной зимы, думая «этот год поезжу на них, а потом поменяю», — не совсем правильно. Потому что на практике никто их никогда не меняет.

Лучше всего брать шины в расчёте на такую зиму, какие были в Беларуси лет пять назад: снег, оттепель, заморозки, снег.

Важен ли бренд?

Шины разных брендов различаются ценой, качеством, поведением на дороге. Бывает, что образцы от двух разных производителей стоят по-разному, а по качеству выглядят примерно одинаковыми.

Но экономить на шинах не стоит. Лучше переплатить и взять резину известного, проверенного бренда, чем сделанную непонятно кем и непонятно где. От этого зависят жизни водителя и других людей на дороге.

Перед покупкой можно посмотреть в интернете тест-драйвы шин, которые вы присмотрели, чтобы узнать, как они ведут себя на дороге.