Случчанина Юрия Городника всё-таки уволили. Официально - за отсутствие на рабочем месте больше трёх часов

Юрия Городника, которого в октябре задержали после возложения цветов к памятному знаку жертвам Слуцкого гетто, а затем осудили за участие в несанкционированном мероприятии, всё-таки уволили с предприятия «Слуцкие электросети». Там он проработал 24 года. «Кур'ер» узнал, как сформулирована причина увольнения и чем мужчина планирует заниматься дальше.

Годовщина памяти жертв Слуцкого гетто с возложением цветов прошла в Слуцке 21 октября, а 26 октября Юрия Городника в числе других задержали, водворили в изолятор, а на следующий день судили. Ему дали штраф — 25 базовых величин (675 рублей). Из-за пребывания в изоляторе случчанин отсутствовал на работе больше трёх часов.

«Меня уволили с работы 12 ноября. Формально — по ст. 42. п. 7 («Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, признаваемое таковым в соответствии с законодательными актами, в том числе: прогула (в том числе отсутствия на работе более трёх часов в течение рабочего дня) без уважительных причин». — Прим. ред.). Я удивлён позицией нанимателя. У нас за три часа отсутствия на рабочем месте ещё никого не увольняли, тем более что у меня накопилось 48 часов отгулов.

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Я категорически не согласен с увольнением и буду бороться дальше!

Большое спасибо коллегам и случчанам за оказанную поддержку и солидарность!

Неделю потрачу на приведение в порядок мыслей, а вообще — планов море!" - рассказал Юрий Городник.

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