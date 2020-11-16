«Мы с вами видим, как творится история». Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир

Олег Кальник / TUT.BY
-
0
Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир,Слуцк
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В стране уже прошло сто дней с момента проведения президентских выборов и начала первых массовых протестов людей, недовольных их официальными результатами. Формы протесты приобрели абсолютно разные: это и массовые акции, собиравшие сотни тысяч человек, и отдельные «диверсионные» вылазки с вывешиванием БЧБ-флага, забастовки, выступления разных групп белорусов, чаепития во дворах и многое другое.

Зарубежные исследователи насчитали к концу октября более миллиона участников протестных акций с момента президентских выборов 9 августа. Причем, судя по всему, Александру Лукашенко поступает совсем иная информация. А лексикон белоруса за это время пополнился значительным количеством новых терминов, которые описывают события и явления новой «протестной реальности».

Реклама

Воскресные марши

Несколько августовских дней этого года наша страна запомнит уже навсегда: неизвестность из-за отсутствия интернета, стрельба, взрывы, раненые и первые погибшие, а еще пытки. Реакция населения на происходящее — самый массовый митинг в истории Беларуси с сотнями тысяч участников 16 августа, всего через неделю после выборов. С тех пор воскресные марши в Минске и других городах проходили регулярно. Каких-то четких лидеров у акций не было, но маршрут и тематику чаще всего задавал один известный телеграм-канал, который ближе к концу октября признали экстремистским.

Часто акции становились тематическими. Так, в день рождения Александра Лукашенко протестующие направились к Дворцу независимости с «поздравлениями». В середине сентября протестующие дошли до элитного поселка Дрозды, где проживают белорусские чиновники, в том числе глава ЦИК Лидия Ермошина. Постепенно из-за действий силовиков, которые все успешнее не давали людям объединяться в большие группы, маршрут воскресных акций становился все более хаотичным.

Лица протеста: от айтишников до пенсионеров

Всё не ограничивалось просто большим количеством людей, собранным в одном месте. Новые подходы призывали к солидарности в едином порыве по признакам, которые делят общество на группы: гендер, профессия, занятие, возраст, дееспособность. Женские акции начались практически сразу после дня выборов, а их участницы стали для всего мира лицом белорусского протеста, а по аналогии с воскресными маршами женским днем стала суббота. Те, кто в силу профессии непосредственно столкнулся с последствиями силового ответа на народное недовольство — белорусские медики — также стали собираться на акции протеста, а потом — на акции солидарности с задержанными ранее коллегами.

Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир, Слуцк
Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
Дальше своими собственными протестными акциями обзавелись те, кто, казалось, полностью зависит от государства и потому считался его опорой: пенсионеры (которые стали выходить по понедельникам) и люди с инвалидностью. Не остались в стороне и представители «профессии мечты» — айтишники, которые в последние годы стали символом успеха по-белорусски и выступают витриной прогресса нашей страны.

Согласно параграфам из учебников истории, университеты всегда были «рассадниками» вольнодумства и революционных идей, а студенчество часто выступало движущей силой не одной революции. В Беларуси и здесь все случилось по-своему. Наступил учебный год, в столице и регионах начались первые мирные протесты в вузах. Но и на них власть реагировала так же, как на уличную активность — насилием и отчислениями. В МГЛУ студентов, которые пели «Марсельезу», жестко задержали прямо в стенах университета. Задержания были и в БГМУ, чей ректор даже ездил на Окрестина. В БГУ, БГЭУ, БГУИР, БНТУ, БГУКИ, БГАИ, БрГТУ, ВГМУ, ГрГУ, ГГТУ и других вузах студенты и преподаватели протестовали или выступали с обращениями — где-то акции были довольно массовыми, где-то проходили немногочисленные пикеты.

Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир, Слуцк
Фото: TUT. BY
Накал страстей стал настолько сильным, что выступления начались даже в школах и учреждениях среднего специального образования. Работники культуры (труппы драматических и оперного театров, работники филармонии), госслужащие и сотрудники множества других учреждений составляли коллективные обращения, записывали видеоролики, выходили на улицы, всегда требуя прекращения насилия и новых выборов.

Катализаторы

Власть часто сама давала поводы для митингов и массовых акций, не считая насилия, которое вызывало всеобщее возмущение. Такими событиями становились в разное время попытка выдворения из Беларуси Марии Колесниковой или задержания сотрудников столичного ОСВОДа, которые вытаскивали из реки протестующих, спасавшихся от силовиков. Неожиданная и никем не анонсированная инаугурация Лукашенко 23 сентября также вызвала протестную активность, в том числе в регионах, которую пытались усмирить водометами. Применение спецсредств на марше пенсионеров также вызвало возмущение.

Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир, Слуцк
Фото: TUT. BY
Единственный раз, когда к конкретной активности призвали лидеры оппозиции, причем будучи услышанными белорусами — это «ультиматум Тихановской»: экс-кандидат в президенты указала и условия, и форму протеста. Это вызвало отклик, но общенациональной стачки не случилось.

Забастовки

Светлана Тихановская с 26 октября призывала начать забастовку. В горячие августовские дни эта форма протеста начала проявлять себя на флагманах белорусской промышленности, затем перекинувшись и на государственные предприятия помельче. Создавались стачкомы на местах, рабочие требовали остановить насилие и провести новые выборы. Однако полной остановки производства не произошло, а давление властей и руководства предприятий привело к уменьшению активности. Но рабочих скорее запугали, нежели усмирили: на таких предприятиях, как МЗКТ, МТЗ, МАЗ, «Беларуськалий», БМЗ, «Гродно Азот», МЭТЗ, БелАЗ отдельные проявления недовольства и забастовочной активности продолжаются и до настоящего времени.

Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир, Слуцк
Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
Мало того, попытками организовать стандартную забастовку рабочие не ограничивались: приковывали себя в шахте, оставались там до выполнения своих требований или залезали на заводские трубы в знак протеста. Некоторые устраивали одиночные забастовки.

Активности ожидали прежде всего от работников государственных предприятий, но к акциям солидарности присоединялся и частный бизнес. Помимо этого, многие заведения прятали у себя скрывавшихся от силовиков участников акций, за что впоследствии поплатились.

Громкие увольнения

Только промышленностью забастовки не ограничились: пытались бастовать и сотрудники Белтелерадиокомпании, а многие сотрудники написали заявления об увольнении. Ведущие развлекательных и информационных программ, корреспонденты, спортивные комментаторы — такого массового исхода медийных лиц белорусское телевидение не видело никогда.

Вехой в протестной истории деятелей культуры стал уход почти всей труппы Купаловского театра в год его столетнего юбилея. Актеры не смогли мириться с увольнением директора Павла Латушко и ситуацией в стране, но ни Министерство культуры, ни новое руководство главной драматической сцены страны всерьез не пыталось сохранить уникальный коллектив.

Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир, Слуцк
Фото: TUT. BY
Белорусская наука также потеряла уникальных специалистов. Ярким примером стал академик Александр Мрочек, более 12 лет руководивший РНПЦ «Кардиология», — в конце августа он был уволен, причем сами сотрудники связывали это решение Минздрава с тем, что их директор никак не препятствовал медикам выражать свою гражданскую позицию.

Следствием сложившейся в стране обстановки стали увольнения других работников госструктур, в том числе силовиков, сотрудников Следственного комитета и Генпрокуратуры.

Дворовая активность

С помощью телеграм-чатов жители столичных дворов наладили коммуникацию: целые районы объединялись общей активностью с протестной символикой, устраивали чаепития, проводили концерты, мастер-классы, лекции, ставили спектакли, смотрели кино. Мало того, у столичных микрорайонов появились свои собственные флаги. Но власти начали подавлять и такие, казалось бы, безобидные формы выражения гражданской позиции.

Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир, Слуцк
Фото: TUT. BY
Самым известным таким местом стал «двор перемен», который не единожды приковывал к себе взоры всей страны. В сентябре белорусы следили за противоборством жильцов и властей вокруг мурала с «диджеями перемен» на трансформаторной будке: одни его регулярно закрашивали, другие не менее регулярно восстанавливали. Вскоре одного из жителей задержали, возбудив в отношении его уголовное дело, которое многим кажется подозрительным. Совсем недавно двор вновь попал в новостные сводки: именно там был избит и задержан Роман Бондаренко, смерть которого повергла в шок многих белорусов. А вчера на «Площади перемен» задержали несколько сотен человек (по всей Беларуси более 1100) и разобрали мемориал погибшему.

Формы борьбы

Мы, люди, устроены так, что символы для нас — источник мотивации и основание для надежд. А при серьезных препятствиях для самореализации человеческий ум создает причудливые пути для их обхода. Участники массовых акций обозначали себя с помощью старой государственной символики: БЧБ-флагов и герба «Погоня».

Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир, Слуцк
Фото читателя TUT. BY
Флаги и ленты соответствующей расцветки стали появляться в совершенно неожиданных и часто труднодоступных местах. Люди стали раскрашивать лавочки, устанавливать знамена посреди водоемов, вывешивать не только флаги, но и одежду подходящих цветов, причем даже белье ручной работы и нетипичных размеров. Появилась даже милицейская формулировка — «одежда политических цветов». В регионах, где по объективным причинам масштаб акций всегда был меньше, для безопасности участники стали организовывать своеобразные вылазки с символикой.

Из-за борьбы с лентами и флагами, закрашивания политических надписей, муралов и рисунков существенно возросли расходы коммунальников, хотя некоторые из них сами признавались, что участвуют в акциях. Некоторые сотрудники МЧС также не в восторге от того, что их принуждают заниматься не спасением жизней, а ликвидацией символов.

Власти всё чаще стали говорить о радикализации протестов, приводя в пример случаи блокирования дорог (правда, считали таковым и просто медленное передвижение в потоке), горящие покрышки, установку проволоки между рельсами на железной дороге, поджоги административных зданий и возгорания из-за брошенных «коктейлей Молотова», разбитое окно столичного Центрального РУВД. Все это, а также появление киберпартизан, взламывающих государственные сайты, расширяло для МВД поле для маневра как в информационном, так и в правовом поле. За этим последовали заявления представителей министерства о готовности использовать боевое оружие, причем его обещали применять «гуманно». За меньшие проступки угроза уже не так серьезна — всего лишь уголовное дело, как за надписи на асфальте рядом с местом гибели Александра Тарайковского, первого погибшего за время протестов.

Действия властей

Власти закрывали станции метро по предполагаемому маршруту колонны протестующих, блокировали мобильный интернет, выставляли оцепления из силовиков, перекрывали улицы и проспекты, оперативно перебрасывали силы в зависимости от перемещения основной массы людей. Проводили и «психические атаки»: на всю мощь громкоговорителей включали песни из советского прошлого, а из более современного репертуара — про ОМОН. И конечно же, насилие: задержания с применением дубинок, светошумовых гранат, водометов (которые иногда превращались в «китов»), резиновых пуль. Быстро почти поголовно все люди в штатском или оливковой униформе стали прятать лица под медицинскими масками или балаклавами, а вот обычным гражданам стали доносить, что им это делать запрещается.

Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир, Слуцк
Фото: Вадим Замировский, TUT. BY
Только за первые три дня протестов количество задержанных приблизилось к 7 тысячам. Еще тысячи человек были задержаны за последующие месяцы (некоторые источники говорят о почти 26 тысячах). Административной ответственностью все не ограничивалось: сообщалось о более чем 900 уголовных делах, как-то связанных с выборами и протестами, а, по данным правозащитников, в середине ноября в списке политзаключенных значился 121 человек. Почти все, кто хоть как-то претендовал на роли лидеров в противостоянии с властями и не оказался в заключении, либо уехали из страны сами, либо были принудительно высланы.

Принимались меры и на более высоком уровне. Александр Лукашенко не раз высказывался и о протестующих студентах, и об уезжающих за границу медиках. В конце октября границы были внезапно закрыты для иностранцев, а тех из белорусов, кто назывался студентом зарубежного вуза, не впускали в Беларусь. Последовали и массовые отчисления в университетах, а «неблагонадежных» преподавателей без оглядки увольняли.

Частные заведения, которые из солидарности приостанавливали работу или укрывали у себя протестующих, внезапно посетили проверяющие, которые их закрыли.

В начале ноября сотни задержанных, которых раньше отправляли на «сутки», стали фигурантами уголовных дел о массовых беспорядках, хотя обстановка на акциях существенно не менялась. Казалось, через ИВС прошел весь цвет белорусской интеллигенции: известные врачи различных специальностей (хирурги и нейрохирурги, офтальмологи, кардиологи, реаниматологи), деятели культуры, спорта, науки.

Результаты

В стране до небывалого уровня повысился градус насилия, стало небезопасно просто выходить из дома. Поход в СИЗО Александра Лукашенко, где он встретился с Виктором Бабарико, Сергеем Тихановским и другими политзаключенными, за которым последовало освобождение некоторых из них, пока остается самым заметным следствием протестов. Разговоры о грядущей реформе Конституции и новых выборах пока так и не перешли в плоскость четкого планирования, принятия решений и реализации. Был заменен глава МВД — правда, от этого методы силовиков стали еще жестче. А еще из текста поздравления Лукашенко с 7 ноября исчезло слово «революция». Пожалуй, пока на этом все.

Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир, Слуцк
Фото: TUT. BY
Однако главным и гораздо более весомым результатом этих ста дней стала небывалая солидарность белорусов, появление реального чувства локтя, осознание многими себя как личности, имеющей неотъемлемые права и свободы и при этом являющейся частью чего-то большего — двора, района, города, всей белорусской нации. Белорусы во многом лишились иллюзий, сохранив и приумножив человечность и сострадание, а главное — во многом повзрослели и стали более самостоятельными.

То, как изменился белорусский народ за сто дней протестов и как он еще изменится, будет определять его путь на долгие годы вперед. А мы с вами видим, как творится история.