«Вот тебе и откопали Калиновского!» Мистические причины протестов в Беларуси

События, происходящие в Беларуси, очень волнующие и даже трагические. Было сложно предугадать, что именно эти выборы станут причиной резкого пробуждения политической воли граждан. Как и многие мои знакомые, я думал, что они пройдут как всегда «фальшиво», но тихо и без особого энтузиазма со стороны общества. Но что началось…

Вспомнилось мероприятие, на котором я был незадолго до этого. Вспомнилось и то, что тогда был явный знак надвигающегося широкого протеста. Про этот знак тогда говорили люди в день перезахоронения останков Константина Калиновского в Вильнюсе.

В тот холодный ноябрьский день некоторые всерьёз обсуждали, что останки Калиновского и других повстанцев внезапно обнаружились не просто так. Что что-то обязательно будет… Поговаривали, что опять предстоит «сражение» за Беларусь. И сейчас от людей иногда слышу фразу: «Вот тебе и откопали Калиновского!».

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Сразу оговорюсь, что я не суеверный. Для меня чёрный кот, переходящий дорогу, — всего-навсего кот, переходящий дорогу. Но здесь есть над чем пофилософствовать…

Эзотерика, религия и некоторые научные теории утверждают, что наш мир и вся вселенная состоят из материальной и нематериальной основ. Всё, что мы видим, трогаем — есть материальное. Но, например, наши мысли, чувства, знания или энергия являются нематериальными составляющими мира. Их нельзя измерить и потрогать, но именно они побуждают нас совершать действия и созидать материальное. Всё находится во взаимосвязи и гармонии. И если где-то энергия уходит, то она не умирает, а обязательно будет выражена в другой форме и в другом месте. Проще говоря, наш мир словно единый транслятор потока энергии и информации для всех существ. Считается даже, что именно поэтому некоторые события метафорически предсказываются людям в знаках или вещих снах, которые важно правильно истолковать. А некоторые похожие знания или идеи приходят в голову людям, живущим в разных уголках планеты и в разные времена.

Если Калиновский и его соратники когда-то жили и сражались за идею Белорусской республики, где «нет дворян и все равные», то они дали в мир своим устремлением большой импульс. И они, и все те, кто пошёл за ними. Их жизни, борьба и смерти дали импульс и идею, которая уже не могла раствориться в небытие. Именно этот человек первым в истории выступил за идею вольного Белорусского государства, не Княжества Литовского, а именно Беларуси. И за идею, ставшую главным устремлением, он положил на алтарь самое ценное — жизнь. И когда внезапно обнаружили останки повстанцев 1863 года, будто открыли «ящик Пандоры».

Кто-то непременно посчитает, что это всё глупости, что не стоит искать скрытый смысл в совпадениях. Может, оно и так. Правда это совпадение пророчески подчеркнули в тот день далеко не единицы из присутствовавших на церемонии. Да и мне вспомнились сразу несколько таких «просто случайных совпадений».

В 2010 году, когда Янукович только стал президентом, на одном из протокольных мероприятий на него ветром сдуло погребальный венок. СМИ и люди в соцсетях смеялись с этого казуса, а некоторые писали про знак беды.

Или вспомнить день воцарения Николая ІІ и раздачу подарков и угощений от него для народа. В давке на Ходынском поле тогда погибло более 1300 человек. И многие говорили, что такая кровь на коронации весьма дурной знак. Что будто сама вселенная говорит, к чему ведёт «энергетический накал» в мире и стране. А ещё мне вспоминается интересное происшествие в июле в Минске. В день, когда ЦИК оглашал, кого допустят до избирательной гонки. Тогда власти отказали в регистрации Виктору Бабарико, но в качестве показательного исключения допустили Светлану Тихановскую. Журналисты на площади ждали итогов, а в небе развязался бой между двумя соколами за добычу.

Я ещё, помню, подумал тогда, что не так уж и часто соколы над городом мышь делят. В античности все эти птицы орлиные или соколиные считались знаком власти. В своих руках божество Зевс или Юпитер держали орла. И я начал представлять, как бы это трактовали оракулы античности… Наверняка как потерю «своей» добычи — власти.

Правда, меня смутило, что добыча никому из них в итоге не досталась, а упала ничья. Тут у меня версии толкования не нашлось. Всё-таки я не оракул.

Невозможно, конечно, точно утверждать, знаком ли на самом деле было обнаружение останков повстанцев. Но если и так, то я скорее уверен, что знаком хорошим. Что ничего тогда в 1863 году не закончилось. Знаком продолжающейся борьбы и победы. Знаком того, что вольная Беларусь всё-таки будет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

В тему:

СПРАВКА. Калиновский — один из руководителей на территории Западного края (современных Беларуси и Литвы) Российской империи. Считается национальным героем в Польше, Беларуси и Литве.

Цель восстания — восстановить Речь Посполитую. Оно было подавлено царскими войсками, а Калиновский был казнён в Вильнюсе. Ему было 26 лет.

Место захоронения Калиновского более полутора веков оставалось неизвестным — опасаясь паломничества, царское правительство захоронило останки казнённых в тайне. В июле 2017 года во время раскопок на горе Гедимина в Вильнюсе, где во времена восстания находился русский гарнизон, археологами были обнаружены останки 20 человек в возрасте от 20 до 50 лет. К началу 2019 года исследователи из Вильнюсского университета на основании антропологического исследования и сравнения черепа с прижизненной фотографией пришли к выводу, что останки одного из захороненных с «точностью до 95%» принадлежат Калиновскому. Однако свою оценку исследователи назвали грубой, поскольку останки не проходили генетическую экспертизу. Подтвердить выводы помогло бы исследование останков Виктора Калиновского, захороненного в Свислочи. 22 ноября 2019 года в Вильнюсе произошла церемония перезахоронения руководителей и участников восстания 1863−1864 годов.