В Слуцком районе с 16 ноября вводится масочный режим

Такое решение подписал Александр Турчин, председатель Миноблисполкома.



Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района.

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В Минской области с сегодняшнего дня вводится масочный режим, пишет Млын.by. Это закреплено в решении Миноблисполкома № 982 от 13 ноября.

Теперь использовать средства индивидуальной защиты в Минской области должны во всех без исключения объектах любой формы собственности — аптеках, магазинах, кафе, в общественном транспорте, маршрутках, такси и прочее.

Штрафовать за отсутствие маски пока не будут, однако ответственность за людей будут нести руководители той или иной организации. Они имеют право не обслуживать клиентов, которые будут без масок.

Также в Минской области ограничили проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и иных массовых мероприятий.

Напомним, что 12 ноября в Минске ввели обязательный масочный режим. До этого — в некоторых районах страны: обязательный масочный режим с 5 ноября ввели в Могилёве. Позже маски стали обязательны на Гомельщине, в Бобруйске, Осиповичах, Кличеве и Кричеве, потом в Чаусском, Чериковском, Полоцком районах и Новополоцке.

Масочный режим обычно касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.

О том, что масочный режим всё же будет введён, вчера мы сообщали в телеграм-канале «Слуцкая телега».

Напомним, что ВОЗ рекомендует носить маски в общественных пространствах в регионах с распространением коронавирусной инфекции.

В ТЕМУ. Как слуцкие маршрутчики отреагировали на масочный режим в Минске.