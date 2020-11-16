Жители Германии выступают за снятие карантинных ограничений с ресторанов и театров

Большинство жителей Германии выступают против продления ограничительных мер по борьбе с коронавирусом с наступлением зимы, следует из опроса, проведённого институтом Kantar по заказу немецкого еженедельника Bild am Sonntag. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, передаёт БелТА.

Три четверти респондентов (78%) считают, что рестораны в декабре можно вновь открыть для посетителей. Лишь 18% опрошенных выразили противоположную точку зрения. В то же время за открытие немецких культурных учреждений высказались две трети (68%) участников опроса, против выступил каждый четвёртый (28%). При этом более половины (59%) не поддержали снятие ограничений социальных контактов в декабре, а каждый третий (35%) высказался за такую форму ослабления.

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Мягкая самоизоляция на всей территории Германии вступила в силу 2 ноября и действует как минимум до 1 декабря. На один месяц в ФРГ закрыты все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания. Жителям предписано ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства до абсолютного минимума.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель 16 ноября обсудят промежуточные результаты ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. При этом глава Союза немецких городов и общин Герд Ландсберг высказался против ослабления ограничений, объяснив свою позицию высоким количеством новых случаев заражения и невозможностью масштабно отслеживать контакты инфицированных. В Германии по состоянию на 15 ноября вирус выявлен у 790 503 человек, 12 485 пациентов скончались, свыше 502 000 выздоровели, подсчитал Институт имени Роберта Коха.

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