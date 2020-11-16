Будем танцевать, как в индийском кино. Приём заявок на мастер-класс для девушек в Слуцке

Организаторы мастер-класса — женский проект Lampa и газета «Кур'ер».
Анкета для регистрации — здесь.
За день организаторы встречи свяжутся с вами для подтверждения вашего участия. Количество мест ограничено.
Кто такая Надежда Скляренко
Надежда занимается индийским классическим танцем Бхаратанатьям с 2006 года, а преподаёт с 2010-го. Девушка обучалась в Беларуси и в Индии. Надежда не только исполняет и преподаёт индийский танец, но и выступает в роли постановщика.
Минчанка является одним из организаторов ежегодных фестивалей индийской культуры в Минске («Васанта», «Мифы в танце», «Восток-Запад» и других). Имеет опыт проведения мастер-классов по индийскому танцу в Беларуси и других странах.
Преподаватели и ученики студии «Наваратна» имеют награды различных конкурсов и являются участниками фестивалей как в Беларуси, так и за рубежом (Россия, Украина, Норвегия, Франция, Литва).
Какая будет программа мастер-класса
Встреча продлится примерно 1,5 часа.
Сначала Надежда расскажет немного об истории и особенностях классического индийского стиля танца. После объяснит индийский язык жестов, поделится секретами актёрского мастерства и вместе с участницами разучит небольшую танцевальную композицию Пушпанджали.
После танцевальной практики Надежда проведёт циклическую медитацию. Это эффективная техника глубоко расслабления, которая не имеет ограничений и не требует никакого уровня подготовки и опыта в йоге.
Циклическая медитация — динамическая техника медитации, которая направлена на глубокую релаксацию и снятие стресса. Все движения выполняются медленно и с закрытыми глазами, техника представляет собой чередование простых упражнений с последующими техниками расслабления и пропеванием звука «Аом». Эта техника не имеет ограничений.
Что даёт эта медитация:
- помогает установить душевное равновесие,
- помогает обнаружить мышечные напряжения, блоки и освободить от них тело,
- учит управлять вниманием,
- улучшает качество сна и различные параметры здоровья (частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень потребления кислорода, скорость метаболизма).
В какой одежде приходить
Приходите в спортивной форме. Захватите с собой носочки и кофту на случай, если будет холодно.