Будем танцевать, как в индийском кино. Приём заявок на мастер-класс для девушек в Слуцке

В субботу, 21 ноября, в 12.30 в танцевальной студии «12:33» пройдёт мастер-класс по индийскому танцу и циклическая медитация. Их проведёт минчанка, руководитель студии индийской культуры и танца «Наваратна». Занятие пройдёт за донейшен: дадите столько, сколько посчитаете нужным.

Организаторы мастер-класса — женский проект Lampa и газета «Кур'ер». Анкета для регистрации — здесь . За день организаторы встречи свяжутся с вами для подтверждения вашего участия. Количество мест ограничено.

Кто такая Надежда Скляренко

Надежда занимается индийским классическим танцем Бхаратанатьям с 2006 года, а преподаёт с 2010-го. Девушка обучалась в Беларуси и в Индии. Надежда не только исполняет и преподаёт индийский танец, но и выступает в роли постановщика.

Минчанка является одним из организаторов ежегодных фестивалей индийской культуры в Минске («Васанта», «Мифы в танце», «Восток-Запад» и других). Имеет опыт проведения мастер-классов по индийскому танцу в Беларуси и других странах.

Преподаватели и ученики студии «Наваратна» имеют награды различных конкурсов и являются участниками фестивалей как в Беларуси, так и за рубежом (Россия, Украина, Норвегия, Франция, Литва).

Какая будет программа мастер-класса

Встреча продлится примерно 1,5 часа.

Сначала Надежда расскажет немного об истории и особенностях классического индийского стиля танца. После объяснит индийский язык жестов, поделится секретами актёрского мастерства и вместе с участницами разучит небольшую танцевальную композицию Пушпанджали.

После танцевальной практики Надежда проведёт циклическую медитацию. Это эффективная техника глубоко расслабления, которая не имеет ограничений и не требует никакого уровня подготовки и опыта в йоге.

Циклическая медитация — динамическая техника медитации, которая направлена на глубокую релаксацию и снятие стресса. Все движения выполняются медленно и с закрытыми глазами, техника представляет собой чередование простых упражнений с последующими техниками расслабления и пропеванием звука «Аом». Эта техника не имеет ограничений.

Что даёт эта медитация:

помогает установить душевное равновесие,

помогает обнаружить мышечные напряжения, блоки и освободить от них тело,

учит управлять вниманием,

улучшает качество сна и различные параметры здоровья (частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень потребления кислорода, скорость метаболизма).

В какой одежде приходить

Приходите в спортивной форме. Захватите с собой носочки и кофту на случай, если будет холодно.