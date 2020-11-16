Слуцкий государственный колледж привёз три «золота» и «серебро» с международного чемпионата

Преподаватели и студентка Слуцкого государственного колледжа участвовали в Международном чемпионате кондитерского искусства. И победили почти во всех номинациях.

Чемпионат проходил в рамках выставки-ярмарки «Продэкспо» 10−13 ноября.

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Ольга Конопелькина, мастер производственного обучения колледжа, взяла золотую медаль в номинации «Художественная работа из овощей и фруктов» (карвинг): она вырезала композицию «Песнь глухаря». Кроме того, Ольга Борисовна завоевала серебряную медаль в номинации «Художественная работа из холодных пищевых продуктов» за композицию из разных видов сыра. Ирина Куприянчик, педагог дополнительного образования колледжа, завоевала «золото» в номинации «Работа из мастики» за композицию «Чудесный домик». Учащаяся колледжа Анна Радюк получила золотую медаль за работу из мастики «Цирк. Иллюзии волшебства».

Преподаватели выразили благодарность директору Слуцкого государственного колледжа, который собрал их на конкурс и создал для них все необходимые условия.

СПРАВКА. В 2020 году Слуцкий государственный колледж был в третий раз занесён на Республиканскую доску Почёта. Это практически единственное учреждение образование в Беларуси, которое столько раз удостаивалось этой награды.