Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
-
0

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, со 9 по 15 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ирина Гринюк (@irina_grinyk)

Реклама

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Пыжова Женя (@jenyapyzhova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Руслан Березовский (@ruslanberezovskii_)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Людмила Гордейчик (@gordeichik.l)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 𝕐𝕦𝕣𝕪 𝔾𝕦𝕣𝕓𝕠 (@hotboyyura)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Юля (@sm__yulia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александра (@aleksandra.boloshko)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от 𝘼𝙇𝙀𝙎𝙄𝘼 𝘽𝙐𝘿𝙍𝙄𝙆⁣⁣⠀ (@alesia.budryk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @aleksandra_szagojko

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Maрина Крупейченко (@marina_krupeichenko)