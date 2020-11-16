Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, со 9 по 15 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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