Минздрав: контактам 1-го уровня сделают тест на COVID-19, только если есть симптомы. И что с больничными

Новый приказ Минздрава изменил подходы к обследованию и наблюдению контактов 1-го уровня. Теперь тест на коронавирус таким пациентам делают, если у них есть симптомы ОРВИ. Если их нет, то больничный закроют на 10-й день с даты последнего контакта.



Изменение действует с 13 ноября. Раньше контактам 1-го уровня тест на COVID-19 брали по умолчанию.

По приказу Минздрава № 1195 от 11 ноября «Об изменении приказов Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 июня 2020 г. № 615 и от 15 апреля 2020 № 433» лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию контактам первого уровня делается, только если у них есть признаки респираторной инфекции. В этом случае на 7-й день им делается ПЦР-тест или на 9-й день — тест на антитела.

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Если симптомов нет — 10 дней наблюдение с выдачей листка нетрудоспособности, на 10-й день — закрытие листка. Листок нетрудоспособности выдаётся независимо от наличия клинических проявлений — но только после получения списков из центра гигиены и эпидемиологии, пишет TUT.BY.

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