Чиновники решили поднять зарплаты самым «нищим» работникам. Обещают также повысить базовую ставку

Зарплаты работников сферы социального обслуживания будут увеличены с 1 января 2021 года, сообщает БелТА со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда от 30 октября 2020 года № 101 устанавливается с 1 января 2021 года новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания. Это надбавка за специфику работы в сфере соцобслуживания в размере от 8% до 12% оклада.

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Как пояснили в министерстве, данная мера затронет более 34 тысяч работников. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения.

Надбавка руководителям, специалистам и другим служащим составит 12%, а рабочим — 8%.

В результате в 2021 году с учётом запланированного роста базовой ставки зарплата работников сферы социального обслуживания вырастет от 35 до 130 рублей (или в среднем на 9%).

Кроме этого, постановлением № 101 наименование «надбавка за специфику работы» соцработникам и сиделкам заменяется наименованием «надбавка за особенности профессиональной деятельности». При этом размер данной выплаты не меняется и остаётся прежним — 10% от оклада работника.

Напомним, сейчас базовая ставка составляет 185 рублей. От её размера зависит размер зарплат работников бюджетных организаций. Как пишет TUT. BY, средние зарплаты бюджетников тем временем сокращаются третий месяц подряд. Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, также падают.