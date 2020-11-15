Стоит ли бояться тонуса матки во время беременности? Объясняет акушер-гинеколог

Многие женщины во время беременности жалуются на напряжение и тяжесть внизу живота. Одной из причин этих неприятных ощущений может быть тонус матки. В некоторых случаях с подозрением на тонус беременных даже отправляют в больницу. Опасно ли на самом деле это состояние,rebenok. by акушер-гинеколог



Матка состоит из мышечной ткани, а мышцы, как известно, обладают свойствами возбудимости и сократимости. Поэтому кратковременное напряжение матки, которое замечают беременные в виде «твердения» живота — естественное для нее состояние, подчеркивает эксперт. Тонус обычно не сопровождается болью, он продолжается не более минуты (чаще всего 15−20 секунд) и может ощущаться до 20 раз в сутки. Наличие тонуса означает, что сократительная функция матки в норме. Кроме того, это один из механизмов роста матки.

— Как мускулатура «накачивается» путем физических упражнений, так и матка за счет напряжения мышц растет от размера спичечного коробка, какой она была до беременности, до размера доношенного ребенка. Незначительное напряжение, так называемый «базальный тонус», присутствует в матке всегда, иначе она просто была бы бесформенным мешком, — рассказывает доктор. — Его просто не ощущает беременная женщина.

Привести матку в возбуждение и тем самым повысить ее тонус могут шевеления ребенка, прикосновения и поглаживания живота, секс (особенно в момент оргазма), просмотр фильмов или чтение книг эротического содержания. Также спровоцировать тонус может переполненные мочевой пузырь или прямая кишка, потому что на матку и рядом расположенные органы подаются нервные импульсы из одного сплетения. По личному опыту доктор заметила, что тонус сильнее ощущают худенькие и первородящие пациентки. И, кстати, у тех женщин, которые хорошо чувствовали тонус во время беременности, роды обычно проходят быстрее: тренировочные схватки у них более выраженные, а родовая деятельность — активная. Конечно, это не значит, что, если женщина не ощущала тонус во время беременности, схватки будут слабыми. Равно как и наличие тонуса не является залогом быстрых и легких родов. Все очень индивидуально.

Всегда ли боль внизу живота вызвана тонусом?

Не все боли и неприятные ощущения в животе во время беременности связаны с маткой.

— У женщины в положении кишечник под воздействием прогестерона становится атоничным, движение каловых масс нарушается, что часто вызывает кишечную колику. Это проявляется довольно ощутимыми колющими и режущими болями в боковых отделах живота. Спазм кишечника, который можно перепутать с тонусом матки, также могут вызывать гельминты.

При беременности часто нарушается отток желчи и мочи. Это может проявляться чувством тяжести в подреберной области или пояснице, а если есть камни — желчной или почечной коликой. При развитии пиелонефрита также появляются боли в пояснице, отдающие в низ живота и пах. Все эти состояния вполне можно принять за повышенный тонус, подчеркивает врач, потому так важно выявить причину боли и напряжения внизу живота, а не пытаться бороться с «тонусом» как таковым.

Может ли тонус угрожать беременности?

Признаками угрозы выкидыша в первом триместре являются кровянистые мажущие выделения и ретрохориальная гематома (скопление крови в пространстве между стенкой матки и оболочкой плодного яйца), а во втором и третьем — укорочение шейки матки, рассказывает акушер-гинеколог. Все остальные симптомы, подчеркивает доктор, в том числе периодическое ощущение тонуса матки и тонус, выявленный на УЗИ, не угрожают нормальному развитию беременности.

— 90% женщин, а может быть, и все 100% на протяжении беременности в большей или меньшей степени ощущают тонус матки или тянущие боли внизу живота. При этом большинство из них донашивают беременность и рожают в срок. Поэтому не стоит думать, что тонус — это признак угрозы выкидыша. Это не патология, а норма. Когда еще не было УЗИ, врачи часто использовали в работе такое простое наблюдение: если при пальпации матка приходила в тонус — значит, с беременностью все в порядке. Если же матка на прикосновение не реагировала, врач предполагал, что беременность не развивается. У акушеров даже была шутка: «Нормальная матка должна быть в тонусе!»

И все-таки: в каких случаях на тонус стоит обращать внимание?

Ольга Попова считает, что если матка находится в напряжении лишь время от времени и это не доставляет серьезного дискомфорта беременной женщине, то волноваться не о чем. Если же тонус беспокоит женщину, доктор советует ограничить физические нагрузки и половую жизнь, пореже трогать живот, а также нормализовать функцию кишечника и мочевого пузыря, поскольку матка «связана» с этими органами.

— Во время беременности важно наладить правильное питание и вести активный образ жизни. При необходимости можно принимать пребиотики. Если есть хронические почечные заболевания или риск пиелонефрита, диета должна быть максимально щадящей. В таких случаях полезен также «позиционный дренаж»: беременная периодически принимает коленно-локтевое положение, матка при этом смещается вниз под действием силы тяжести, и ток мочи восстанавливается.

Если тонус учащается и сопровождается болевыми ощущениями, не проходит, а наоборот, нарастает, стоит вызвать скорую помощь. Поскольку болезненность, учащение и нарастание тонуса может говорить об угрозе прерывания беременности или начале преждевременных родов, а непроходящий тонус в третьем триместре, когда матка как бы стала «дыбом» и не расслабляется, может являться признаком отслойки плаценты. То есть сам тонус не является причиной прерывания беременности, подчеркивает доктор. Но его усиление может свидетельствовать о проблемах, которые могут привести к угрозе выкидыша или преждевременным родам. И тогда без срочной медицинской помощи не обойтись.