Просто цирк. Что в Беларуси больше всего подорожало и подешевело в октябре

Официальная инфляция в Беларуси в октябре, по сравнению с сентябрём, составила 0,6%. Заметнее всего в стране подорожали свежие огурцы, а подешевели услуги… цирков.

Белстат опубликовал официальную статистику по индексу потребительских цен на товары и услуги в октябре. Согласно этим данным, октябрьская инфляция была не такой стремительной, как сентябрьская: 0,6% против 0,9%.

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Сильнее всего — на 0,9% - в стране за месяц подорожали непродовольственные товары, хотя раньше традиционно в лидерах по росту цен были продукты. Самыми подорожавшими товарами стали: летняя обувь (9−10% в зависимости от вида), туалетная вода, пена (гель) для душа — 7%, носки, колготки и женские плащи — 6%, ткани, электрорадиаторы, шампуни — 5%.

На втором месте по росту цен в октябре были продукты, которые подорожали в среднем на 0,6%. Ценник на свежие огурцы за месяц вырос наполовину: этот продукт стал лидером октябрьских подорожаний в Беларуси. Заметно — на 7% в среднем — подорожали помидоры, растительное масло и лососевая икра. Цены на остальные продукты росли вдвое медленнее. Но это в октябре. Если же посмотреть статистику, к примеру, за два месяца, то может оказаться, что цена на тот или иной продукт выросла гораздо сильнее.

Взять, скажем, ту же рыбу. В октябре цена на неё в среднем выросла на 3%. Но в сентябре этот товар тоже дорожал — на 7%. То есть за два месяца рост составил уже 10%.

Что же касается услуг, то они за месяц в цене практически не выросли. Некоторые даже подешевели. К примеру, услуги цирков. Сходить в цирк в октябре, судя по статистике, было на четверть выгоднее, чем в сентябре. Так даже на сезонные овощи в Беларуси цены не падали.