Происшествия на выходных: разрушенный мемориал на «Площади перемен»

Во дворе на улице Червякова в Минске, который называют «Площадью перемен», силовики задержали людей, стоящих у стихийного мемориала памяти Романа Бондаренко.
После этого они снимали флаги, плакаты и портреты погибшего Романа. После 18.00 на Червякова приехали люди в оранжевых жилетках и стали разбирать народный мемориал. В это время силовики ходили по ближайшим домам. Onliner
Протесты в Беларуси
В Беларуси снова прошли воскресные акции протеста. Люди собирались возле стихийного мемориала на «Площади перемен». Стихийные мемориалы памяти Романа Бондаренко появились в других городах, в том числе районных. В Минске протестующие также вышли в разных местах города. Силовики применяли спецсредства, избивали и жестоко задерживали людей, что попало на видео очевидцев.
По состоянию на 19.11 правозащитники насчитали более 630 задержанных в воскресенье. В том числе были задержаны журналисты, врачи, деятели искусства. TUT.BY
Родным Романа Бондаренко ещё не отдали тело
Двоюродная сестра Романа Бондаренко сообщила «Радио Свобода», что ещё идёт судебно-медицинская экспертиза, и только в понедельник родные, возможно, узнают, когда им отдадут тело 31-летнего Романа. Брестская Газета
На пожарах в Беларуси погибли люди
- Утром 14 ноября в Марьиной Горке горела квартира в пятиэтажке. На пожаре обнаружена погибшая 85-летняя мать хозяина квартиры.
- В 15.39 14 ноября спасателям сообщили о том, что горит жилой дом в Кличеве. Пожарные обнаружили погибшего 52-летнего хозяина дома.
- Вечером 14 ноября случился пожар в жилом доме в а\г Фащевка Шкловского района. На пожаре обнаружены погибшие хозяева: 79-летний муж и 78-летняя жена. МЧС