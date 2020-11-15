Происшествия на выходных: разрушенный мемориал на «Площади перемен»

Во дворе на улице Червякова в Минске, который называют «Площадью перемен», силовики задержали людей, стоящих у стихийного мемориала памяти Романа Бондаренко.

После этого они снимали флаги, плакаты и портреты погибшего Романа. После 18.00 на Червякова приехали люди в оранжевых жилетках и стали разбирать народный мемориал. В это время силовики ходили по ближайшим домам. Onliner

Протесты в Беларуси

В Беларуси снова прошли воскресные акции протеста. Люди собирались возле стихийного мемориала на «Площади перемен». Стихийные мемориалы памяти Романа Бондаренко появились в других городах, в том числе районных. В Минске протестующие также вышли в разных местах города. Силовики применяли спецсредства, избивали и жестоко задерживали людей, что попало на видео очевидцев.

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По состоянию на 19.11 правозащитники насчитали более 630 задержанных в воскресенье. В том числе были задержаны журналисты, врачи, деятели искусства. TUT.BY

Родным Романа Бондаренко ещё не отдали тело

Двоюродная сестра Романа Бондаренко сообщила «Радио Свобода», что ещё идёт судебно-медицинская экспертиза, и только в понедельник родные, возможно, узнают, когда им отдадут тело 31-летнего Романа. Брестская Газета

На пожарах в Беларуси погибли люди

Утром 14 ноября в Марьиной Горке горела квартира в пятиэтажке. На пожаре обнаружена погибшая 85-летняя мать хозяина квартиры.

В 15.39 14 ноября спасателям сообщили о том, что горит жилой дом в Кличеве. Пожарные обнаружили погибшего 52-летнего хозяина дома.

Вечером 14 ноября случился пожар в жилом доме в а\г Фащевка Шкловского района. На пожаре обнаружены погибшие хозяева: 79-летний муж и 78-летняя жена. МЧС

В Стародорожском районе на пожаре спасли человека

Умер Армен Джигарханян

Ведущий Дмитрий Хрусталёв был в коме

Вечером 14 ноября горел жилой дом в Щитковичах. До приезда пожарных военные из ближайшей части начали его тушить. Работник военной части зашёл в дом, увидел на полу пьяного хозяина и вывел его на свежий воздух. Позже хозяин был госпитализирован с отравлением продуктами горения. Пожар ликвидирован.Рано утром 14 ноября умер Армен Джигарханян, актёр, народный артист СССР и руководитель Московского драматического театра. Он снялся более чем в 250 фильмах.Известный российский телеведущий Дмитрий Хрусталёв попал в больницу 14 ноября, ему стало плохо и его ввели в искусственную кому. У Дмитрия подозревали COVID-19. Однако, уже 15 ноября его вывели из комы, коронавирусную инфекцию у него не обнаружили. Состояние ведущего стабильное.