Времена, когда учителя средних школ без оглядки на свое вышестоящее руководство ставили бездельникам неудовлетворительные оценки, а на педсоветах принимались жесткие решения оставить какого-либо ученика на второй год, безвозвратно прошли. В современной школе места двоечникам и второгодникам уже нет.

— Теперь все совсем иначе, — рассказывает учитель одной из столичных школ. — У нас есть методические указания из районных управлений образования, как работать со слабоуспевающими детьми и подростками. Поставить школьнику «неуд» при десятибалльной системе в четверти или за год — это значит наказать самого себя и расписаться в собственном бессилии и неумении преподавать свой предмет.

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Проще нарисовать в журнале «железную тройку»

Требования к учителям, которые хотят наказать нерадивого школьника «двойкой», достаточно строгие, рассказывают педагоги. Если в четверти выставляется «неуд», учитель обязан представить администрации школы «объяснительную записку», где будет расписано до мельчайших подробностей, почему Иванов или Петров неудовлетворительно аттестованы.

В приложение к этому пояснительному документу учитель-предметник должен представить на утверждение директору или его заместителю по учебной работе график дополнительных занятий с неуспевающим учеником, которые будут проходить во время каникул и в последующих четвертях. Это необходимо для того, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях.

— Сегодня лишь самые упорные и требовательные учителя решаются ставить «неуды», — делится своими мыслями учитель английского Светлана. — Эти преподаватели либо фанатично влюблены в свой предмет, либо у них нет своей семьи и классного руководства, либо им просто нравится дополнительно заниматься с отстающими учениками.

Графики дополнительных занятий в каникулярное время находятся у заместителя директора по учебной работе. В его обязанности входит контроль за выполнением учителем-предметником взятых на себя обязательств. Если учащийся не приходит на дополнительные занятия, то учитель совместно с классным руководителем обязан встретиться с родителями и организовать проведение запланированных часов. Если же ученик находится в отъезде, то все переносится на внеурочное время в течение следующей четверти.

Дополнительные занятия по предмету с неуспевающими детьми никак не оплачиваются. Отсюда и вывод: немногие педагоги хотят наказывать самих себя, а соответственно, и детей. Поэтому «рисуют» в журналах «железные тройки», зная, что, окончив девять классов, их неуспевающие ребята уйдут в лицей или в трудовую жизнь.

— Индивидуальные дополнительные занятия с двоечниками — очень нужное и, я бы сказала, благородное дело, — рассказывает бывший директор школы Александра Александровна. — Мне известно несколько примеров, когда ребята в процессе таких внеклассных уроков резко меняли свое отношение к предметам, с которыми они не дружили. Тут, конечно, надо отдать должное упорству преподавателей, которые сначала работали над пробелами в знаниях у ребенка, а затем заинтересовали и увлекли своим предметом. Некоторые наши выпускники даже поступили в вузы и в течение 5 лет изучали те предметы, по которым когда-то имели «двойки» в четвертях и за год. Сейчас они отличные специалисты.

На «второй год» детей не оставляют

Помимо неудовлетворительных оценок ушла в прошлое и практика оставлять детей на «второй год».

— Знаю, пожалуй, только один случай, да и то он ни по какой статистике как второгодничество не прошел, — рассказывает Елена, учитель физики одной из столичных школ. — У моих знакомых в первый класс в 6 лет пошла девочка с определенными проблемами аутического характера. Ей было очень трудно и учиться, и поладить с коллективом, получалось хуже, чем у других ребят, что причиняло страдания, и все же переводить в специальную школу семья не хотела. Родители просто через год привели ее, уже 7-летнюю, в новый первый класс, и все получилось гораздо лучше.

В обычном понимании «второгодники» скорее были проблемой для школы. С этим боролись как могли даже при пятибалльной системе.

— «Два» за год ставили только, если совсем невозможно было дотянуть до «3». Да и то, сначала давалась работа на лето, проводились индивидуальные занятия, в августе — переэкзаменовка и чаще всего ученик переходил на новый уровень троечной жизни. В каком случае второй год был оправдан? Если ребенок много пропустил по болезни, или иным серьезным причинам, если был не готов к учебе по своему психофизическому развитию.

Когда специалисты задумывали 10-балльную систему оценивания, предполагалось, что полностью исчезнут второгодники, рассказывает Елена.

— Учителям совершенно авторитетно обещали, что они будут честно ставить и «1», и «2», и даже «0». Ну, а почему нет, если ученик совсем ничего не делал? Предполагалось, что все отметки, кроме «0», будут считаться удовлетворительными, их можно будет выставлять не только в ведомость, но даже в аттестат. Каждый переходит в следующий класс с соответствующими отметками.

— Торжество правды длилось недолго. То ли реальные результаты оказались плачевными, то ли в руководстве сменились люди. Но, оставив внешне десятибалльную систему, ее, по сути, урезали. «1» и «2» за работу поставить можно, а вот за четверть — уже проблематично. Вы посмели поставить «2»? А предоставьте отчет по проведенной индивидуальной работе с учащимся. Вот и получается, что проще поставить липовые «3». А дальше все по лесенке: ну раз этому бездельнику «3», то другому ребенку, старательному, но слабенькому, подтянем до «5», а тому, кому надо бы «5», на этом фоне «6» нарисуется.

Учителя вспоминают также о пресловутых рейтингах школ, на которые очень влияет процент неуспевающих. Вот почему администрация учебного заведения может быть заинтересована в завышенных баллах, а учителя стараются не портить «статистику».