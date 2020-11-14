Есть четкая рекомендация врачей: во время приема антибиотиков отказаться от алкоголя. А что по поводу других лекарственных средств? Например, противовирусных и капель от насморка в сезон гриппа, ОРВИ — и коронавируса? Врач-нарколог Людмила Бутер отвечает на популярные вопросы.

Людмила Бутер, кандидат медицинских наук, врач-психиатр-нарколог высшей категории медицинского центра «ТаоМед»

Почему алкоголь несовместим с антибиотиками?

— Есть три причины несовместимости. Первая — в химическом взаимодействии этилового спирта и антибиотика. Вторая — в соблюдении схемы лечения. Третья — во влиянии этанола на течение заболевания, при котором и назначили антибиотики.

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При одновременном приеме ряда антибиотиков и алкоголя развивается реакция несовместимости (она схожа с реакцией на препарат, применяемый для лечения алкогольной зависимости). Через 20−30 минут после выпивки появляется краснота, головокружение, сильная головная боль, тахикардия, тошнота, рвота, возможны нарушения сердечного ритма и резкое снижение артериального давления. К несовместимым с алкоголем антибиотикам относятся цефалоспорины (одни из самых широко назначаемых препаратов), хлорамфеникол, гризеофульвин, метронидазол, сульфаниламиды. Антибиотики требуют четкого соблюдения схемы лечения (интервалы между приемом препарата, дозировки). В случае алкогольного опьянения пациент может пропустить время приема препарата, а это приводит к снижению концентрации лекарственного вещества в крови, адаптации микроорганизмов к антибиотику и, как следствие, к дальнейшей неэффективности лечения или затяжному течению болезни. Часто употребляемый алкоголь подвергает дыхательные пути пьющего человека воздействию паров этилового спирта в концентрации, совпадающей с содержанием алкоголя в крови. Этанол проникает в легочную ткань из крови через эпителий дыхательных путей, затем молекулы спирта расщепляются в легких до агрессивного продукта полураспада — ацетальдегида. Ацетальдегид обладает высокой окислительной способностью и образует вредные соединения с белками, включая ДНК. Эти соединения нарушают нормальные клеточные процессы, вызывают воспаление, снижают способность клеток к восстановлению и создают благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов. Таким образом, употребление алкоголя в период лечения антибиотиками заболеваний дыхательных путей может привести к утяжелению патологии и замедлению процесса выздоровления.

А как с другими препаратами, например, противовирусными?

— Этиловый спирт способен существенно снизить эффективность противовирусных препаратов, а также усилить их токсическое воздействие на печень. Это может проявиться появлением тошноты, болей в животе, повышением температуры тела и затяжным течением вирусной инфекции.

Помимо антибиотиков и противовирусных во время простуды часто используются анальгин, парацетамол, сосудосуживающие и противокашлевые препараты, средства для устранения насморка. Все они взаимодействуют с алкоголем. Так, анальгин замедляет обезвреживание этилового спирта, увеличивает продолжительность и силу его воздействия на организм, усугубляет токсические эффекты алкоголя. Небезопасным становится применение адренергических средств для лечения насморка, так как этиловый спирт повышает чувствительность сердца к адреналину. Одновременный прием алкоголя и препаратов от кашля способен привести к угнетению дыхательного центра вплоть до остановки дыхания, а применение парацетамола у лиц, злоупотребляющих алкоголем, чревато развитием парацетамолового гепатита.

Как еще алкоголь во время заболевания может влиять на организм?

— Алкоголь вызывает обезвоживание организма в целом и слизистых оболочек дыхательных путей в частности. Это приводит к нарушению защитных функций слизистой и «открывает ворота» для патогенной микрофлоры. Поэтому люди, злоупотребляющие алкоголем, более подвержены переходу обычной простуды в пневмонию. У них в два раза чаще отмечаются тяжелые формы заболевания и осложнения. Характерной особенностью пневмоний у больных алкоголизмом является длительное и тяжелое течение без четких симптомов заболевания, часто отсутствуют лихорадка и воспалительные изменения в общем анализе крови, что приводит к позднему обращению больного к врачу и трудностям при лечении.