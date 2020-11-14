Врач-сексолог перечислил главные мужские ошибки в сексе

Многим мужчинам может казаться, что они безоговорочные асы в сексе, но женщины не всегда с этим согласны. Что мужчины делают не так,rebenok. by врач-психотерапевт, сексолог

Как и во многих других сферах, в сексе мужчинам свойственно быть либо излишне радикальными, либо чрезмерно консервативными, отстаивать только свой выверенный годами сексуальный репертуар, не обращая внимания на другие точки зрения и потребности партнерши. Их не заставишь пройти повышение квалификации, взглянуть на себя со стороны и прислушаться к мнению любимой. Среднестатистические мужчины совершают типичные ошибки, избежать которых не сложно, было бы желание.

Переоценка своих возможностей

Мужчины стремятся к максимуму, желая всегда поражать сноровкой и потенцией. В любой ситуации нельзя допускать осечек, и они готовы ринуться в бой в любой момент, забывая, что их возможности ограничены. Находясь под влиянием стереотипов, просмотренных фильмов для взрослых и выслушанных баек, они стремятся объять необъятное, изнашивают себя, а когда испытывают неудачи, отчаиваются, принимают сомнительные препараты и продолжают изнашивать свой хрупкий организм. Часто им невдомек, что потребность в сексе у мужчин отличается, и не существует усредненной планки, к которой должны стремиться все.

Недостаток личной гигиены

Мужчины уверены: от них должно пахнуть зверем, и это особенно привлекает женщин. Можно не стричься, не бриться, не мыться, что только пойдет на пользу и будет способствовать обострению желания и привлечению добычи. Увы, это совсем не так. По многочисленным просьбам женского сообщества официально информирую: необходимо заботиться о своем внешнем виде, особенно в интимных местах, ведь сами мужчины предъявляют особые требования к партнершам, часто забывая о себе, а женщины частенько указывают на эту жуткую несправедливость.

Дефицит предварительных ласк

От природной лени, от пренебрежения женскими потребностями, а то и вовсе от незнания мужчины предпочитают долго не мешкать и переходить сразу к делу, забывая как следует возбудить женщину. Страдает качество секса для обоих, а всего-то и нужно больше внимания и нежности. Нередко мужчины пренебрегают оральной стимуляцией партнерши, заставляя, часто даже принуждая женщин к оральному сексу, что просто недопустимо. Проявляют чрезмерный эгоизм и пренебрежительно относятся к женскому телу или соглашаются на куннилингус формально, без души. Женщины замечают фальшь и отвечают ответным ударом — холодностью, надменностью и отторжением.

Чрезмерная фиксация на своей потенции

Иногда мужчины чрезмерно концентрируются на своих половых достоинствах. Бывают настолько тревожны и не уверены в себе, что процесс секса сводится к нескольким суматошным движениям, пока они еще могут и пока готовы. В лучшем случае пара минут, и желанная цель достигнута. Пришла свобода и возможность вздохнуть с облегчением. С такой позицией секс становится скучным, зачастую пугающим мероприятием. Многие мужчины идут на него, как на голгофу, испытывают желание, но оно перекрывается страхом и неуверенностью, отсюда частые осечки, проблемы с эрекцией и невозможность доставить женщине полноценное удовольствие. Основанный на вредоносной фиксации порочный круг замыкается, заставляя мужчин крутиться как белка в колесе по печальному сценарию, не представляя своих мнимых побед без волшебных пилюль для храбрости, алкоголя и хронической нервозности.

Секс как экзамен и работа

Плохо, и когда близость воспринимается как повинность, как особая трудовая деятельность, требующая достижения выдуманного нормативного показателя. Отныне мужчины не могут просто получать удовольствие, сочетать разумную степень собранности, тонуса и расслабления и полностью отдаться процессу. Теперь цель номер один — показать и доказать, на что они способны. Нужно обязательно удовлетворить партнершу. Только после этого будет право считать себя героем, а секс будет состоявшимся. Подобная установка невротизирует мужчину и отпугивает женщину, замечающую лишнее напряжение, которое тут же передается ей, отчего об особом единении говорить не приходится. Женщина сама начинает раздражаться, ищет в себе недостатки и уже не в силах раскрепоститься как прежде, подумывает о смене партнера или отказывает себе в сексе, лишаясь естественного удовольствия.

Сон сразу после оргазма

Разумеется, нельзя бороться с физиологией. Не оттого ли многие мужчины привыкли после достижения разрядки застыть, отвернуться и полностью забыть о лежащей рядом второй половинке? Они мгновенно превращаются в бревна, им будто наплевать, что происходит в теле возлюбленной, что она испытывает и хочет. А она хочет нежности, крепкого объятия и сильного мужского плеча или повторения бесподобных мгновений. Подобная ошибка непростительна, поэтому рекомендуется отбросить эгоистические желания и подумать о партнерше — только тогда секс пойдет на пять с плюсом.

Явный акцент на технике

В мире предостаточно мужчин, устраивающих из секса показательные соревнования. Они словно выучивают акробатические приемы, готовясь к цирковому выступлению. Создают специальный план, где заранее объясняют партнерше, какие позы использовать, либо непосредственно в сексе начинают указывать, как ей лечь, повернуться, присесть и приподняться, и сами начинают лепить из любимой немыслимые фигуры, представляя себя героями эротических эпосов. Одиозная режиссура сбивает с правильного настроя, отчего женщина чувствует себя куклой в руках неумелого скульптура, противясь всем своим существом. В этом капкане ей не до совместного оргазма и вселенского единения, ведь в сексе важна не изощренность, а духовная близость в полном смысле этого слова.

Грубость и чрезмерный эгоизм

Некоторые представители сильного пола от природы слегка неумелы в сексе. Вроде бы делают все правильно, но как-то нелепо, грубо и вызывают отторжение. Часто они сосредотачиваются только на своих ощущениях, забывая о потребностях партнерши. Им бы достичь своего пика, а дальше хоть трава не расти. Что чувствует любимая — не сильно заботит их, им не понять ее, ведь ее переживания — темный лес. Но, как известно, женщине требуется больше времени для полноценной разрядки. Заботливому мужчине необходимо использовать этот факт, чтобы не изображать из себя спринтера, стараясь быстрее поймать оргазм. Правильнее растянуть удовольствие для обоих — в этом секрет успеха счастливой сексуальности на долгие годы.

Отказ от совместного обсуждения фантазий и желаний

Нам ли не знать, что мужчины — старательные молчуны и никогда не скажут об истинных предпочтениях и о том, что их не устраивает в отношениях. Они будут стараться выполнять желания партнерш, но сами не признаются, что им действительно хочется, почему-то наивно думая, что любимая не согласится, обзовет извращенцем или вовсе откажет в сексе, так что лучше довольствоваться малым и не летать в облаках. Нелепое заблуждение! Просто необходимо открыто обсуждать свои желания, накопившиеся претензии и нереализованные фантазии. Скорее всего, обсуждаемые фантазии совпадут или будут схожими, и тогда сексуальность заиграет небывалыми красками, запустив новый медовый месяц. Если вдруг прорвет на долгий и откровенный разговор, тогда пара будет сожалеть лишь о потерянном времени. Но лучше поздно, чем никогда.

Ошибочное отношение к сексу

До сих пор встречаются мужчины, забывающие о том, что хороший секс начинается задолго до самой близости. Они наивно полагают, что желание загорается в одну минуту и остается лишь скорее его осуществить, забывая создавать определенный ритуал с налетом романтики и следуя пожеланиям партнерши. Со временем они отбрасывают эти тонкости за ненадобностью и занимаются лишь супружеским долгом — усердно, технично, но без новизны и душевности. На практике полезно соблюдать баланс между не слишком серьезным отношением к сексу и излишней иронией, соблюдая золотую середину.

Обсуждение с партнершей других женщин, сравнение и описание достоинств и недостатков прошлого опыта

Столь роковая оплошность может стать последней, потому как женщина хочет быть уверена, что она единственная, если не за всю жизнь, то в эти прекрасные моменты. Преданный и умный мужчина забывает обо всех на свете, оставаясь рядом с ней, потому как она лучшая, и это не поддается проверке и логическому анализу.

Незнание женской психологии

Парадоксально, но факт: многие мужчины уверены, что женщины относятся к сексу так же, как они сами, забывая, что секс для них — всегда нечто большее, чем просто набор движений. В женском сознании секс особенно психологичен и зависит от многих, часто совершенно необъяснимых факторов. Мужчины обижаются, если получают отказ тогда, когда все шло по плану, и они вовсе этого не ожидали, не заметив перемен в настроении любимой. Случился маленький нюанс, неверный жест, неудачно оброненное слово, и настрой любимой пропал. Напрасно мужчина обижается, упрекает ее в бесчувственности вместо того, чтобы поддержать, понять и выждать следующего момента. Желание и настрой женщины может измениться в любой момент от чего угодно: капризов погоды, от фазы менструального цикла, сентиментального фильма и даже от ностальгических воспоминаний. Исправить ошибки мужчине никогда не поздно, если есть мотивация и поддержка любимой женщины.