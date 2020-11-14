Случчане поставили лампадки и возложили цветы в память о Романе Бондаренко. Фото

14 ноября в Слуцке возле памятников Анастасии Слуцкой и Софии Слуцкой стоят лампадки, лежат цветы, записки и фото. Так случчане почтили память Романа Бондаренко, который умер в Минске.

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КОНТЕКСТ. В ночь на 12 ноября в больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отёком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов.

Как рассказали TUT. BY жители известной минской «Площади перемен», вечером 11 ноября в их двор приехали люди в гражданской форме и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит.