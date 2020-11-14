Эхо недели: суд над жителем Слуцка и проблемы случчан с лечением коронавируса

На этой неделе некоторые случчане, находящиеся на самоизоляции или больничном, попали в сложные ситуации. Многие следили за тем, как судят жителя Слуцка, обвиняемого в насилии над милиционером. А власти задумались о масочном режиме в нашем городе.

Политика

В понедельник 9 ноября исполнилось 57 лет политику Виктору Бабарико, экс-главе Белгазпромбанка и претенденту в кандидаты на пост президента. Он в СИЗО.

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Глава его штаба Мария Колесникова, которая тоже в СИЗО, рассказала, как её задержали.

Маляванычу из «Калыханкі» дали 9 суток ареста. Очевидцы говорили, что на акции он заступился за женщину.

В Слуцке прошёл суд над Романом Кораневичем. Его обвиняли в том, что 10 августа он ударил милиционера «предметом» по голове. 11 ноября суд начался, 12 ноября — продолжился, а в пятницу 13 ноября вынесли приговор — 3 года лишения свободы. В конце недели случчане почтили память умершего в Минске Романа Бондаренко. Люди зажигали свечи в квартирах, машины сигналили, а возле памятников слуцким княгиням Анастасии и Софии появились лампадки, цветы и записки.

Коронавирус

У брата и сестры из Слуцка, которые находятся на изоляции, умер отец. Но нарушить самоизоляцию — значит получить штраф. Возникли трудности с похоронами.

Другая случчанка на изоляции сообщила «Кур'еру», что не может дозвониться до врачей. А ещё одна — слегла и не может смотреть за маленькими детьми, но мужу не дают больничный.

Возможно, скоро в Слуцке введут масочный режим.

Кладбища

На этой неделе у нас было несколько публикаций про кладбища.

Прочитав о том, как кладбища в Германии становятся садами, случчанка высказалась о том, какими вообще должны быть кладбища.

На кладбище в Селищах сгорело надгробие могилы. Почему — пока неизвестно. Кроме того, мы посчитали, сколько свежих могил появилось на этом кладбище.

Происшествия

В поле под Слуцком нашли тело пропавшего ранее Александра Амельковича — пожилого мужчины, который ушёл из отделения пребывания для пожилых людей в Падерских Огородниках.

В Слуцком районе столкнулись легковушка и грузовик. Спасатели деблокировали водителя легковой машины, он госпитализирован.

В городе и районе

Центральный офис «Беларусбанка» переезжает. Районные власти собираются изменить границы деревень и агрогородков. Они изучат мнения граждан. Мнения можно отправлять в райисполком по адресу: 223 610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, д. 189, с пометкой «Изучение мнения граждан» или на электронный адрес райисполкома: info@slutsk.gov.by.

Многоэтажки Слуцка стали оборудовать камерами наблюдения. Почему, зачем, что происходит и за что будут теперь платить жильцы — читайте здесь.

На Слуцкий мясокомбинат назначили нового директора.

Люди

Сергей Метельский, директор Минского областного кадетского училища, рассказал «Кур'еру», почему в МОКУ не идут ни «трудные» дети, ни талантливые дети-айтишники. Наталья Селицкая, одинокая мама из Великой Сливы, рассказала о том, как с четырьмя детьми живёт в однокомнатном доме со сгоревшей кухней и без воды в колодце.

Почитать и посмотреть

Случчанин узнал на старинном фото свою родственницу. Она была слуцкой учительницей в начале ХХ века.