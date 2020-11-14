Многие родители задаются вопросом, во сколько лет отдавать ребенка в детский сад. Если приходится делать это рано, например, когда женщина выходит на работу до окончания декретного отпуска, появляется чувство вины. Стоит ли переживать? Американские ученые поделились итогами масштабного исследования о влиянии детского сада на дальнейшую жизнь ребенка. Выводы довольно любопытные.

Национальный институт здоровья детей и развития человеческого потенциала (США) провел исследование, в котором приняли участие более 1000 детей из различных семей по всей стране. В течение 15 лет ученые изучали влияние детского сада на развитие ребенка, оценивали состояние его здоровья, поведение и когнитивные способности. Вот главные выводы:

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1. Ласковый воспитатель положительно влияет на развитие ребенка

Хороший воспитатель способствует улучшению когнитивных способностей у ребенка. Если взрослые в саду были внимательны, отзывчивы и ласковы, у детей наблюдались более высокие показатели по когнитивным и лингвистическим способностям в будущем. Это преимущество сохранялось и в подростковом возрасте.

2. Отношение к детям в саду влияет на поведение ребят в подростковом возрасте

Чем лучше детский сад, тем более развитые социальные навыки дети приобретают. Если о детях в саду плохо заботились, они чаще проявляли агрессивное поведение в подростковом возрасте.

3. Чем раньше ребенок идет в сад, тем хуже связь с мамой

Женщины, которые отдавали ребенка в детский сад очень рано, были менее чувствительны к их потребностям и желаниям в будущем. Это не значит, что так будет абсолютно во всех семьях. Но исследование показало, что чем больше времени дети до 3 лет провели в саду, тем хуже их чувствует мама.

4. Количество часов, проведенных в саду, влияет на поведение ребенка

Здесь тоже прямая связь: чем больше времени ребенок в возрасте до 4,5 лет проводит в детском саду, тем более агрессивным и непослушным он становится. Причем не имеет значения, насколько ласково ведут себя с ребенком воспитатели. Непослушание может сохраниться и в школьные годы, отмечают авторы исследования.

5. Время, проведенное в саду, влияет на импульсивность ребенка

Дети, которые проводили много времени в детском саду до 4,5 лет, в подростковом возрасте оказались более склонны к импульсивным поступкам, таким как ранний секс, употребление наркотиков, а также чаще принимали решения, не анализируя ситуацию.

6. Маленькие группы в саду влияют на успешность ребенка в будущем

Дети, которые ходили в небольшие группы детского сада, достигали большего успеха по сравнению с теми, кто вынужден был находиться в переполненных садах.

7. Но главный вывод такой: семья влияет на ребенка больше, чем детский сад