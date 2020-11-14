Врач сказал, что у вас осложненная беременность? Не паникуйте. Это очень широкое понятие. Если в прошлом было кесарево сечение или операция по удалению миомы; если вы старше 35 лет и младше 18-ти, медики тоже назовут беременность осложненной. О самых частых осложнениях у женщин и их профилактике во время онлайн-марафона женского здоровья рассказала Ирина Кухта, заведующая отделением патологии беременности 5 ГКБ Минска.

К осложненной беременности относятся многие состояния и диагнозы. Это выкидыши, неразвивающаяся беременность, медицинские аборты, преждевременные роды, которые случались в прошлом. Кесарево сечение или оперированная матка, тазовое или ножное предлежание плода, заболевание почек, сахарный диабет, гипертензия, возраст — список можно продолжать.

Реклама

С таким анамнезом женщин берут под особый контроль, поскольку они действительно рискуют больше остальных. Бояться этого не нужно, уверяют медики. Если у женщины есть какая-то неприятность со здоровьем, даже не связанная с гинекологией, об этом надо обязательно рассказать врачам.

— Когда есть показания, женщин с патологиями госпитализируют для коррекции беременности, — объясняет Ирина Кухта. — Осмотр проходит силами мультидисциплинарного консилиума. Сюда входят не только гинекологи, но и врачи смежных специальностей. Они все вместе определяют тактику ведения беременности.

Ирина Кухта подробно остановилась на вопросах, которые чаще всего приходится слышать от пациенток.

1. Роды после кесарева. Можно ли родить естественным путем?

Оперированной матка считается не только после кесарева сечения, но и после удаления миомы, уточняет Ирина Кухта. Еще недавно в акушерстве была практика: после первого кесарева обязательно следует второе. Но сейчас это совсем неактуально.

— Во всем мире практикуются естественные роды даже с рубцом на матке. Успешно их проводят и в Беларуси. Я с гордостью могу сказать, что в нашем роддоме 17% родов с рубцом на матке проходят естественным путем. Конечно, такое возможно не всегда.

Что нужно для самостоятельных родов после кесарева:

Еще до планирования беременности следует взять подробный эпикриз из стационара, где выполнялось кесарево сечение или другая операция на матке. Тут пригодится любая информация: какой шовный материал использовался, как располагались узлы (если речь идет о миоме). Важно, чтобы послеоперационный период протекал без осложнений.

При УЗИ надо исключить признаки неполноценности рубца на матке. Такое исследование важно провести еще до планирования беременности. Обратите внимание врача на состояние послеоперационного рубца.

Важно, чтобы плацента находилась вне рубца и чтобы не было признаков врастания плаценты.

Естественные роды с рубцом на матке надо планировать в том родильном доме, где у специалистов есть опыт проведения таких манипуляций. Очень важна возможность быстрого развертывания операционной.

Самый главный момент — желание женщины родить самостоятельно, говорит медик. Будущим мамам следует помнить, что оптимальный промежуток между кесаревым сечением и родами — это 2−4 года.

Женщины с рубцом на матке, как правило, госпитализируются на 38−39 неделе в отделение патологии беременности на дообследование. Консилиум определяет, как вести роды.

— Если они будут естественными, мы выписываем женщину домой до начала схваток. Если до 40 недель и 5 дней роды не наступают, женщину госпитализируем в стационар. Повторно осматриваем. И только тогда склоняемся к оперативному родоразрешению.

Ирина Кухта подчеркивает, что естественные роды в таком случае не индуцируют (не стимулируют). Они должны начаться самостоятельно и протекать без осложнений.

2. Мне 35. Беременность пройдет хорошо?

Позднюю беременность отнесут к осложненной, если она первая или есть какие сопутствующие заболевания. Впрочем, раннюю беременность также причислят к категории непростых: за будущей мамой младше 18 лет медики также обязаны наблюдать с особой тщательностью.

В зрелом возрасте у женщин, как правило, больше проблем со здоровьем. Это и артериальная гипертензия, и нарушение толерантности к глюкозе, и неблагоприятный половой анамнез, использование гормонов. В этом возрасте увеличивается и риск генетических наследственных заболеваний у плода.

— К 40 годам опасность родить ребенка с синдромом Дауна больше. Поэтому беременным в 35 лет и старше медики предлагают провести такую процедуру, как амниоцентез (проверка околоплодных вод). Это исследование показывает возможные аномалии у малыша.

Будущие мамы должны помнить: амниоцентез повышает риск выкидыша, но он небольшой (примерно 1%).

— В то же время женщины не должны думать, что возраст — это приговор, — заверяет Ирина Кухта. — При соблюдении рекомендаций врача и других условий шанс родить здорового ребенка в 35−37 лет очень высок.

3. Тазовое предлежание плода. Теперь только кесарево?

Этот диагноз встречается в 3−5% случаев. Несмотря на опасность состояния, естественное родоразрешение все равно возможно.

В 5 роддоме около 35% родов с тазовым предлежанием ведутся естественно, отмечает Ирина Кухта. Но и здесь надо оговорить условия:

Подходит только ягодичное предлежание.

На УЗИ не должно просматриваться разгибание головки или запрокидывание ручек.

Необходимо соответствие веса плода и таза матери. Плод должен весить не менее 2,5 кг и не более 3,6 кг.

Женщин с предлежанием также госпитализируют на 38 неделе.

4. Преэклампсия и эклампсия — насколько это опасно?

— Преэклампсия — это действительно опасное состояние, которое возникает после 20 недель беременности, — рассказывает медик. — Для него характерен рост артериального давления до 140 мл рт.ст., появление белка в моче, отеки. Эклампсия — это ситуация, когда у беременной с преэклампсией возникла одна или более судорог.

Такие осложнения, как и многие другие, можно предупредить. Особенно должны следить за собой женщины, если:

Предыдущая беременность сопровождалась преэклампсией, высоким давлением (или эти проблемы были у близких родственников). Расспросите маму, сестру, бабушку, были ли у них отеки, повышенное давление и так далее. Как ни странно это звучит, преэклампсия у бывших жен мужа — тоже повод для опасения.

Вы старше 35 или младше 20 лет.

Часто наблюдается повышенное артериальное давление, есть заболевание почек, тромбофилия, эндокринные патологии.

Обнаружить предпосылки этого грозного осложнения можно с помощью скрининга нарушения кровотока в маточных артериях.

— Исследование назначают на 12−14-й и 20-й неделях беременности, — поясняет Ирина Кухта. — Если доктор видит, что риск есть, мы можем назначить медикаментозную профилактику.

5. Перенашивание беременности. Когда оно наступает?

— Если спонтанная родовая деятельность отсутствует в 41 неделю и более, мы говорим о перенашивании, — объясняет медик. — Таких пациенток обязательно госпитализируют, осматривают. Принимается решение о родоиндукции (роды вызывают искусственно — примечание автора). Бояться этого не нужно. По данным ВОЗ, индуцированные роды составляют 20−25% от общего числа.

6. Предлежание плаценты. Что делать?

Предлежание — это неправильное прикрепление плаценты. Она либо частично перекрывает зев шейки матки, либо полностью располагается на пути у плода.

Это состояние тоже чревато очень серьезными последствиями, за такой беременной тщательно наблюдают. Но до 28 недель есть шансы, что плацента поднимется сама и опасность исчезнет.

— Проявите заботу о себе, — советует медик. — Исключите всякие физические нагрузки, половую жизнь, поскольку предлежание плаценты чревато кровотечениями. Делайте УЗИ в динамике, обязательно наблюдайтесь у врача, и все будет хорошо.