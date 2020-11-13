Многоэтажки Слуцка оборудуют системами видеонаблюдения, речь может идти о сотнях камер. Что вообще происходит

В редакцию «Кур'ера» поступило несколько сообщений от жителей Слуцка. Они рассказали, что им по телефону предлагают установку камер видеослежения на подъезд. Некоторые из жильцов думают, что это очередной развод, другие — согласны, третьи — считают, что им незаконно навязывают услугу, польза от которой для них сомнительна, и что ненужная услуга лишь увеличит коммунальные платежи. «Кур‘ер» разбирался, как происходит установка камер, все ли должны за неё платить и кто имеет доступ к просмотру информации.

Отметим, что один из звонивших обратил внимание, что камеры видеонаблюдения были установлены, хотя не было никакого собрания, а этот дом кооперативный. Сейчас случчанин, в числе других жильцов, борется за то, чтобы эти камеры сняли.

Если учитывать, что в Слуцке 397 многоквартирных домов, то речь идёт о том, что в городе потенциально может быть установлено более тысячи камер видеонаблюдения.

Что рассказали жильцы многоэтажек

Марина, жительница дома на улице Ивановского:

«Недели три назад у нас в квартире исчезло кабельное ТВ. Когда я позвонила оператору, то мне объяснили, что в подъезде устанавливают камеры видеонаблюдения, поэтому есть сбои в передаче видеосигнала. Так я узнала об установке камер видеослежения. До этого мне никто не звонил, не приходил, собрания жильцов тоже не было.

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Когда я вышла из подъезда, то увидела рабочих и спросила, что происходит. Они сказали, что „Белтелеком“ по указанию милиции ставит камеры. Я позвонила в „Белтелеком“, девушка ответила, что действительно ставят и что обзванивали жильцов подъезда и те дали согласие. Я назвала номер своей квартиры и заверила, что мы согласия не давали, что нам не нужна дополнительная услуга. Она объяснила, что с каждым будет заключён индивидуальный договор. На мой вопрос, а кто будет платить за электричество, потребляемое камерами, если я услугой не пользуюсь, она ответила, что какие там деньги — копейки.

Позднее я поспрашивала соседей, давали ли они согласие на установку. Жители 10-ти из 20-ти квартир в подъезде ответили, что они не знали про это или не соглашались. В итоге камеры всё равно установили, хотя собрания жильцов так никто и не проводил».

Юлия, живёт в микрорайоне «Чехова»:

«Мне позвонили из „Белтелекома“ на домашний телефон. Сказали, что у них появилась новая услуга и они сейчас обзванивают всех жильцов нашего дома и уточняют, кто согласен на установку видеокамер. Мелькнула мысль, что это очередной развод, но когда поговорила, успокоилась.

Сказали, что в месяц услуга стоит 2,5 рубля, если пользуемся ZALA. Информация с камер хранится месяц. В течение этого времени можем прийти к ним и скачать на любой носитель. Мы с мужем обсудили и согласились, потому что ставим во дворе машину, да и так — лишним не будет. И перезвонили им.

Мне сказали, что сейчас проводят мониторинг, после чего будет собрание согласившихся жильцов и будут уточнять место установки и прочие детали».

Ольга, живёт в доме на Ивановского:

«Вечером в выходной день мне на мобильный телефон позвонила девушка и сказала, что представляет „Белтелеком“. Она сообщила, что на нашем подъезде будет установлена камера и, так как большинство жильцов уже согласились на это, моё согласие, в принципе, не требуется, а нужно просто подписать договор и оплачивать „совсем небольшую сумму — 2 рубля“.

Когда я ответила, что не собираюсь ничего подписывать и оплачивать (и даже „совсем небольшую сумму“), девушка спросила: „А у вас что, нет машины? Или дети не гуляют на площадке?“. Я ответила: „Представьте себе, бывает и такое“. Тогда она сказала, что мне будет хорошая скидка на услуги телевидения ZALA. Но я отказалась».

Что по этому поводу сказали в «Белтелекоме»

«Сейчас в Слуцке проводится строительство системы „Видеонаблюдение в жилом секторе“ в рамках государственной программы „Безопасный город“. Видеокамеры будут установлены во всех районах города на всех многоквартирных домах, которые обслуживаются ЖЭУ и ЖСПК.

Оборудование по этому проекту закупается за счёт РУП „Белтелеком“, а заказчиком этой процедуры является Слуцкое ЖКХ и конкретные жилищные кооперативы, с которыми согласуем установку.

По проекту на каждый дом устанавливается как минимум 3−4 камеры, из расчёта — восемь абонентов на одну камеру. Видеокамеры монтируются таким образом, чтобы в их обзор попадали входы в подъезд, игровые площадки и стоянки для машин. Количество камер зависит от числа абонентов в доме.

Предварительно мы проводим мониторинг потребности жильцов в этой услуге: обзваниваем абонентов, делаем поквартирный обход, информируем через группы в Viber, участвуем в собраниях жителей.

Оплата „Видеоконтроля“ зависит от того, является абонент пользователем пакета услуг РУП „Белтелеком“ или нет. Для пользователей пакета услуг — это 2,5 рубля, для остальных — 5 рублей в месяц. При монтаже камеры присоединяются к общим электросетям дома.

Вся информация с видеокамер хранится на серверах РУП „Белтелеком“ 30 дней. Доступ к ней имеют только жильцы, с которыми заключён договор.

Для того чтобы получить информацию в режиме реального времени, жильцу достаточно скачать приложение на телефон или установить его на стационарном компьютере.

Первым микрорайоном, в котором устанавливаются камеры видеонаблюдения, стал жилой сектор на „Чехова“.

Применение видеонаблюдения в многоквартирном доме дисциплинирует людей, реализует достоверную картину в спорных ситуациях, позволяет защитить имущество и инфраструктуру», — рассказала Анастасия Гаврилович, начальник участка продаж Слуцкого ЗУЭС Минского филиала РУП «Белтелеком».

Что об установке камер сказали в ЖКХ

На вопрос «Кур'ера», является ли ЖКХ заказчиком этой услуги,заместитель директора Слуцкого ЖКХ по идеологической работе, ответила, что пока не знает об этом.

«Я знаю только, что „Белтелеком“ устанавливает видеокамеры по желанию жильцов. Например, у меня в подъезде ходили специалисты „Белтелекома“, опрашивали, кому устанавливать видеокамеры в подъездах. Кто согласен — с тем домом они и работают», — сказала Елена Корженевская.

Увеличится ли плата за электроэнергию

В расчётно-справочном центре Слуцкого ЖКХ ответили, что пока для расчётов оплаты электроэнергии после подключения видеокамер никаких указаний не поступало. Поэтому пояснить, на сколько увеличится оплата электроэнергии в местах общего пользования, они не могут.

Сейчас тариф для оплаты электроэнергии в местах общего пользования составляет 65 копеек с каждого жильца.

Что сказал юрист

«Установка видеокамер относится к числу дополнительных жилищно-коммунальных услуг, — пояснили в Минском обществе защиты прав потребителей. — Её предоставление регулируется Жилищным кодексом и нормативными документами, регулирующими защиту прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг.

В данном случае жильцы или компания, которая предлагает эту услугу, должны оформить опросный лист, в котором собственники расписываются «за» или «против» этой услуги.

В ст. 3 Закона РБ «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» указано, что дополнительные жилищно-коммунальные услуги оказываются по желанию потребителя. В ст. 9 того же закона отмечено, что потребитель вправе отказаться от получения дополнительных жилищно-коммунальных услуг.

Для того чтобы видеокамеры были установлены на дом или подъезд, достаточно согласия простого большинства нанимателей. При получении согласия большинства с каждым собственником квартиры заключается договор, что предусмотрено ст. 14 того же закона. В ней сказано, что «дополнительные жилищно-коммунальные услуги оказываются потребителям на основании договоров, заключённых между потребителями и исполнителями».

Стоит учесть, что по положению ст. 391 Гражданского кодекса РБ понуждение граждан к заключению договоров не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или добровольно принятым обязательством".