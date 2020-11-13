В Минске ввели масочный режим. Как на это отреагировали слуцкие маршрутчики

12 ноября в Минске ввели обязательный масочный режим. Это касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.

«Кур'ер» поговорил со слуцкими перевозчиками, которые осуществляют маршруты в Минск и обратно, и узнал, требуют ли они наличие маски у пассажиров.

Реклама

«Фаворит 999»

«В основном все пассажиры приходят в масках, — рассказал представитель „Фаворит 999“. — Водители все тоже ездят в них. Пока они не предупреждают о том, чтобы люди обязательно были в масках, но если в Слуцке введут масочный режим, то всё будет по-другому».

«Экспресс 777»

«Когда человек заказывает маршрутку, мы его предупреждаем, что при посадке необходимо быть в маске. Но если он пришёл без неё, не будем же мы его высаживать, — рассказал „Кур'еру“ диспетчер „Экспресс 777“. — Наши водители ездят в масках, а для пассажиров это носит рекомендательный характер».

РАНЕЕ. Слуцкие маршрутчики повышают стоимость проезда