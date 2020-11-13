«Это жутко. Выйти в свой двор и больше не вернуться». Случчанка о смерти Романа Бондаренко и чувстве незащищённости

Поговорка «Мой дом — моя крепость», знакомая каждому с детства, больше не работает. В августе на сайте Следственного комитета был опрос (сейчас он убран) об уверенности в своей защищённости от преступных посягательств в Беларуси. Больше 70% ответили, что нет.Вчера вечером в больнице умер Роман Бондаренко. Смерть наступила в результате травм, полученных парнемво дворе возле дома. Он просто вышел посмотреть, кто приезжает во двор ночью и срезает ленточки, а спустя сутки умер… Это жутко. Вот так выйти во двор, перед этим написав в чате «я выхожу», и больше не вернуться.

Первая строчка гимна, которая максимально характеризует нас как нацию, звучит так: «Мы, беларусы — мірныя людзі, сэрцам адданыя роднай зямлі». И вот мы — те самые мирные белорусы — не чувствуем себя на родной земле, в собственных домах в безопасности. Любимое пожелание «мирного неба над головой» и причитание «Абы не было войны» утратили магическую силу. Войны нет вроде, и небо мирное, и белорусы мирные, но молодой парень умирает, выходя из дома во двор. Медики выходят на протесты против насилия, за что получают сутки и штрафы. А в это время система здравоохранения не справляется с новой волной ковида. ОМОН врывается в квартиру к девушкам в поисках протестующих.

Тем временем уровень социальной паранойи зашкаливает. Доходит до смешного — выбираешь в магазине пастилу и думаешь, а если купить «бело-красную», тебя на кассе не «примут» ребята в маске? Вдруг кто-то посчитает это актом политического протеста?

После определённых событий в нашей стране я не открываю дверь, когда звонят в домофон. «Свои» о визите предупредят, а остальных на личную территорию впускать нет желания. Я понимаю, что такая мера «в случае чего» не спасёт. Но мне это даёт хотя бы иллюзию защищённости. Ведь как и 70%, ответивших «Нет» на опрос на сайте Следственного комитета, я не чувствую себя в безопасности в своём доме и стране.

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