Хлеб, торты, сухари и печенье. Международные и республиканские призы завоевала продукция Слуцкого хлебозавода

Продукция Слуцкого хлебозавода завоевала главные призы международной выставки «ПродЭкспо-2020» и республиканского смотра качества хлебобулочных и кондитерских изделий «СМАКОТА-2020».

На международной выставке «ПродЭкспо-2020» Гран-при присуждён за хлеб «Чисто ржаное Чудо» и хлеб «Чисто ржаной» с семечками. Серебряной медалью награждён кекс с изюмом.

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На республиканском смотре качества хлебобулочных и кондитерских изделий «СМАКОТА-2020» продукция Слуцкого хлебозавода завоевала:

Гран-при 1 степени : торт «Слуцкi смак», печенье «Эльдорадо» с шоколадом, сухари-гренки Ringas со вкусом сметаны и зелени, сухари «Шла Саша» сливочные, сухари «Шла Саша» с арахисом;

: торт «Слуцкi смак», печенье «Эльдорадо» с шоколадом, сухари-гренки Ringas со вкусом сметаны и зелени, сухари «Шла Саша» сливочные, сухари «Шла Саша» с арахисом; Золотую медаль: торт «София», печенье «Эльдорадо» с арахисом, сухари-гренки Ringas со вкусом белых грибов со сметаной, сухари-гренки Ringas со вкусом сыра, кекс с изюмом, кекс «Детский», батон «Любимый», хлеб «Польза плюс».

На международном чемпионате кондитерского искусства мастер- кондитер Слуцкого хлебозавода завоевала бронзовую медаль в номинации «Сахарные цветы».