Вопрос-ответ. Правда ли, что на городском кладбище под Слуцком около 70 свежих могил

В редакцию «Кур'ера» позвонила читательница и рассказала, что, когда родственники хоронили её бабушку, которая болела коронавирусом, их удивило большое количество свежих могил на кладбище в Селище. Они насчитали порядка 70.

Случчанка связывает это с резко возросшей смертностью из-за пандемии COVID-19 и других неизвестных ей причин.

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«Кур'ер» съездил туда и посмотрел, так ли всё страшно на самом деле.

На городском кладбище в Селище, по словам рабочего Слуцкого ЖКХ Евгения Метельского, около 7000 захоронений. Размеры кладбища — примерно 350 на 24 метра. Это почти в два раза больше, чем старое городское кладбище на улице 14 Партизан.

Даже утром в будний день около захоронений есть люди, которые приехали почтить память своих родственников.

Если смотреть по датам смерти на табличках, начиная с июля этого года и по вчерашний день, мы насчитали 56 захоронений (на утро 12 ноября). В основном это люди в возрасте.

Евгений Метельский работает в сфере ритуальных услуг давно, но здесь — только два месяца. Он затрудняется ответить, насколько сейчас больше захоронений по сравнению с прошлым годом. Рабочий рассказал, что такого резкого роста захоронений, который бы удивил, нет. Его коллеги, которые оказывают ритуальные услуги, про такое бы не молчали.

Евгений Метельский добавил, что посчитать умерших жителей Слуцка на кладбище сложно, потому что сюда привозят на захоронения и из других городов, например, Минска и Витебска. Эти люди были родом из наших мест.

Жителей Слуцка хоронят и на сельских кладбищах. В редакцию «Кур'ера» пока не было сообщений про необычный рост захоронений в деревнях.