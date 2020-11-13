Много новинок и скидка 20% в магазине белья «Новый образ» г. Слуцк

Друзья, в ассортименте появились эротическое белье и комплекты!

Более 10 моделей кружевных романтических боди!

Большое поступление атласных пижам, сорочек, халатов и комплекты из натуральных материалов!

Реклама

А с 13.11 по 15.11 еще и приятная скидка 20% на халатики, сорочки и пижамы! Ждем Вас за приятными покупками!

1 из 9

На фото представлена лишь часть широкого ассортимента!

Также всегда рады предложить Вам широкий выбор бюстгальтеров, трусиков, купальников и корректирующего-утягивающего белья.

Огромный выбор и постоянные обновления! В размерном ряду представлены чашки A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M !

В наличии много красивого белья больших, редких размеров! Такого точно не встретишь в других магазинах.

С большей частью ассортимента вы можете ознакомиться не только в инстаграм, но и на нашем сайте belio.by.

Там можно удобно выбрать и заказать с доставкой понравившиеся модели!

В продаже есть подарочные сертификаты на любую сумму. Также у нас можно рассчитаться по карте рассрочки «Халва».

Новый волшебный цвет от бренда Sermija! Широкий размерный ряд и три модели трусиков к комплекту!

Новый шикарный комплект от бренда BRAVO и 5 моделей трусиков к комплекту! ВАУ!

Также в наличии новый комплект push-up в цвете «Антрацит» от белорусского бренда Helena.

И всегда широкий выбор трусиков по приятным ценам от производителей Bravo и Helena. На фото представлена лишь часть широкого ассортимента!

1 из 8

Только у нас представлен широкий выбор белья на средние, большие и самые большие размеры груди от популярных белорусских брендов Milavitsa, Bravo, Misstyle, Teyli. Такие размеры и модели не найти в других магазинах.

1 из 5

Поступления и обновление линейки комплектов push-up и без push-up на малые и средние полноты. Цены 30−33р бюст, 10−12р трусики.

1 из 4

1 из 4

Также в наличии любимые комплекты от брендов Balaloum. И новинка — итальянские комплекты Dimanche!Также есть белье для особых случаев: бюстгальтеры с силиконовой спинкой, бесшовные бюстгальтеры, бюсты с силиконовыми бретелями и бюсты которые можно носить без бретелей!

Постоянные поступления купальников и широкий выбор в течение всего года! По очень приятным ценам!

В наличии купальники: на чашки A, B, C, D, E, F, J, H, I, J. Шикарные купальники на большие размеры — только у нас! Ассортимент постоянно пополняется.

1 из 3

Роскошь в удобстве — это бельё марки Sermija. Один из самых популярных брендов в нашем магазине!

Очень много УДОБНЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ, АНАТОМИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ моделей бюстгальтеров! Для средних и больших размеров, для нестандартных типов фигур. Всё это + грамотная консультация делают наш магазин лучшим выбором!

1 из 9

Эксклюзивная новинка от Sermija!

Формованная чашка бюстгальтера, разработанная из полотна Simplex, которое в результате воздействия высоких температур приобретает и отлично держит форму, даже под тяжестью большой груди, сохраняя первоначальную плотную текстуру полотна.

Преимущество конструкции гладкой молдированной чашки бюстгальтера в отсутствии соединительных швов, бюст незаметен под одеждой!

В наличии много корректирующего-утягивающего белья для разных типов фигур. С помощью корректирующего белья поможем Вам смоделировать фигуру до минус 1−2 размеров и чувствовать себя на все 100%. Если вы хотите скорректировать фигуру под определённую одежду, платье, костюм, то берите эту вещь с собой для достижения лучшего результата.

Корректирующее бельё — незаменимая вещь в женском гардеробе. Бельё не просто избавит от лишних сантиметров в талии и на ягодицах за счёт стягивания, оно моделирует фигуру, делая её более пропорциональной. При этом каждая женщина обязательно найдёт наиболее подходящий для себя вариант, который позволит ей выглядеть безупречно на любой вечеринке и празднике или просто каждый день.

1 из 2

1 из 7

Нарядные и соблазнительные домашние халаты, сорочки и комплекты топ-шорты различных цветов ждут Вас! Широкий размерный ряд: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58!Эротические трусики, боди, сорочки и коплекты пеньюар+стринги от 18р!

В магазине представлены производители белья: Sermija (Литва-Беларусь), Bravo (Беларусь), Milavitsa (Беларусь), Misstyle (Беларусь), Helena (Беларусь), Anabel Arto (Россия), Teyli (Беларусь), Dimanche (Италия), Balaloum (Италия-Китай), Infinity (Россия), Sensera (Россия) и другие. Только качественное и фабричное бельё!

Предлагаем записаться к нам на услугу — бра-фиттинг!

Эта услуга очень отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье.

Опытный специалист бра-фиттер поможет определить, какую модель и размер бюстгальтера Вам следует носить, с учётом всех анатомических особенностей груди и тела.

Большинство женщин испытывают такие проблемы, как:

Вечно спадающие с плеч или врезающиеся бретели

Пояс бюстгальтера скручивается и задирается вверх

Грудь вываливается за пределы чашек

Косточки бюстгальтера режут и натирают, оставляют красные следы и синяки на коже в конце дня

Грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы

Возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди

Если Вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем — стоит записаться к нам на услугу бра-фиттинг! Тем более что для наших покупателей эта услуга абсолютно бесплатна!

Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя весь процесс — застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретели, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место.

Бра-фиттинг проходит один на один со специалистом в примерочной.

Мы заинтересованы, чтобы Вы возвращались за покупками именно к нам! Снова и снова! Поэтому предлагаем только качественные товары и услуги!

Правильно подобранный бюстгальтер позволит выгодно подчеркнуть достоинства, скрыть и подкорректировать недостатки, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и даже визуально сбросить 3−5 кг! Чтобы это стало возможным, бюстгальтер должен подходить по всем параметрам.

У нас в магазине Вас ждёт грамотная консультация и индивидуальный подбор бюстгальтера, который подходит именно Вам! Доверьтесь специалисту. Потому что размерная сетка у разных производителей отличается. А ещё потому, что ваша грудь — уникальна!

Наш вес может меняться. Если колебания вашего веса составляют 3−5 кг, возможно придётся пересмотреть свой размер.

Также не забывайте, что правильно подобранный бюстгальтер — залог здоровья, хорошей осанки и эффектного внешнего вида. Если размер белья подобран неверно, грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы, возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди.

Ждём Вас по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 118

(торговое помещение напротив остановки «Рынок» в сторону вокзала)

Пн-Пт 10.00 — 18.00

Сб-Вс 10.00 — 16.00

+375 (29) 610 26 74

ИП Антип М.И. УНП 691 977 054