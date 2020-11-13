Много новинок и скидка 20% в магазине белья «Новый образ» г. Слуцк

Друзья, в ассортименте появились эротическое белье и комплекты!
Более 10 моделей кружевных романтических боди!
Большое поступление атласных пижам, сорочек, халатов и комплекты из натуральных материалов!
А с 13.11 по 15.11 еще и приятная скидка 20% на халатики, сорочки и пижамы! Ждем Вас за приятными покупками!
Также всегда рады предложить Вам широкий выбор бюстгальтеров, трусиков, купальников и корректирующего-утягивающего белья.
Огромный выбор и постоянные обновления! В размерном ряду представлены чашки A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M !
В наличии много красивого белья больших, редких размеров! Такого точно не встретишь в других магазинах.
С большей частью ассортимента вы можете ознакомиться не только в инстаграм, но и на нашем сайте belio.by.
Там можно удобно выбрать и заказать с доставкой понравившиеся модели!
В продаже есть подарочные сертификаты на любую сумму. Также у нас можно рассчитаться по карте рассрочки «Халва».
Новый волшебный цвет от бренда Sermija! Широкий размерный ряд и три модели трусиков к комплекту!
Новый шикарный комплект от бренда BRAVO и 5 моделей трусиков к комплекту! ВАУ!
Также в наличии новый комплект push-up в цвете «Антрацит» от белорусского бренда Helena.
И всегда широкий выбор трусиков по приятным ценам от производителей Bravo и Helena. На фото представлена лишь часть широкого ассортимента!
- Только у нас представлен широкий выбор белья на средние, большие и самые большие размеры груди от популярных белорусских брендов Milavitsa, Bravo, Misstyle, Teyli. Такие размеры и модели не найти в других магазинах.
- Поступления и обновление линейки комплектов push-up и без push-up на малые и средние полноты. Цены 30−33р бюст, 10−12р трусики.
- Постоянные поступления купальников и широкий выбор в течение всего года! По очень приятным ценам!
- В наличии купальники: на чашки A, B, C, D, E, F, J, H, I, J. Шикарные купальники на большие размеры — только у нас! Ассортимент постоянно пополняется.
Очень много УДОБНЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ, АНАТОМИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ моделей бюстгальтеров! Для средних и больших размеров, для нестандартных типов фигур. Всё это + грамотная консультация делают наш магазин лучшим выбором!
- Эксклюзивная новинка от Sermija!
Формованная чашка бюстгальтера, разработанная из полотна Simplex, которое в результате воздействия высоких температур приобретает и отлично держит форму, даже под тяжестью большой груди, сохраняя первоначальную плотную текстуру полотна.
Преимущество конструкции гладкой молдированной чашки бюстгальтера в отсутствии соединительных швов, бюст незаметен под одеждой!
В наличии много корректирующего-утягивающего белья для разных типов фигур. С помощью корректирующего белья поможем Вам смоделировать фигуру до минус 1−2 размеров и чувствовать себя на все 100%. Если вы хотите скорректировать фигуру под определённую одежду, платье, костюм, то берите эту вещь с собой для достижения лучшего результата.
Корректирующее бельё — незаменимая вещь в женском гардеробе. Бельё не просто избавит от лишних сантиметров в талии и на ягодицах за счёт стягивания, оно моделирует фигуру, делая её более пропорциональной. При этом каждая женщина обязательно найдёт наиболее подходящий для себя вариант, который позволит ей выглядеть безупречно на любой вечеринке и празднике или просто каждый день.
В магазине представлены производители белья: Sermija (Литва-Беларусь), Bravo (Беларусь), Milavitsa (Беларусь), Misstyle (Беларусь), Helena (Беларусь), Anabel Arto (Россия), Teyli (Беларусь), Dimanche (Италия), Balaloum (Италия-Китай), Infinity (Россия), Sensera (Россия) и другие. Только качественное и фабричное бельё!
Предлагаем записаться к нам на услугу — бра-фиттинг!
Эта услуга очень отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье.
Опытный специалист бра-фиттер поможет определить, какую модель и размер бюстгальтера Вам следует носить, с учётом всех анатомических особенностей груди и тела.
Большинство женщин испытывают такие проблемы, как:
- Вечно спадающие с плеч или врезающиеся бретели
- Пояс бюстгальтера скручивается и задирается вверх
- Грудь вываливается за пределы чашек
- Косточки бюстгальтера режут и натирают, оставляют красные следы и синяки на коже в конце дня
- Грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы
- Возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди
Если Вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем — стоит записаться к нам на услугу бра-фиттинг! Тем более что для наших покупателей эта услуга абсолютно бесплатна!
Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя весь процесс — застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретели, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место.
Бра-фиттинг проходит один на один со специалистом в примерочной.
Мы заинтересованы, чтобы Вы возвращались за покупками именно к нам! Снова и снова! Поэтому предлагаем только качественные товары и услуги!
Правильно подобранный бюстгальтер позволит выгодно подчеркнуть достоинства, скрыть и подкорректировать недостатки, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и даже визуально сбросить 3−5 кг! Чтобы это стало возможным, бюстгальтер должен подходить по всем параметрам.
У нас в магазине Вас ждёт грамотная консультация и индивидуальный подбор бюстгальтера, который подходит именно Вам! Доверьтесь специалисту. Потому что размерная сетка у разных производителей отличается. А ещё потому, что ваша грудь — уникальна!
Наш вес может меняться. Если колебания вашего веса составляют 3−5 кг, возможно придётся пересмотреть свой размер.
Также не забывайте, что правильно подобранный бюстгальтер — залог здоровья, хорошей осанки и эффектного внешнего вида. Если размер белья подобран неверно, грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы, возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди.
Ждём Вас по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 118
(торговое помещение напротив остановки «Рынок» в сторону вокзала)
Пн-Пт 10.00 — 18.00
Сб-Вс 10.00 — 16.00
+375 (29) 610 26 74
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