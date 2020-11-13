На Слуцкий мясокомбинат назначили нового директора. Он местный

С четверга, 12 ноября, генеральным директором Слуцкого мясокомбината назначен Николай Александрович Вербицкий. До этого он был заместителем генерального директора предприятия по маркетингу и исполнял обязанности генерального директора.

Об этом сообщает «Слуцкий край».

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Напомним, что Николай Вербицкий, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Слуцкого мясокомбината, исполнял обязанности генерального директора с 15 сентября.

До этого генеральным директором Слуцкого мясокомбината была Наталия Ломаско. 31 августа она отработала свой последний рабочий день в этой должности.

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